Vijećnici Centra: Šuta i Kerum politički trguju i rugaju se DORH-u i Uskoku

Vijećnici Centra Bojan Ivošević i Igor Skoko optužili su u utorak splitskog gradonačelnika Tomislav Šutu (HDZ) i koalicijskog partnera Željka Keruma da politički trguju i na rukovodeće pozicije Javne ustanove Športski objekti postavljaju nekompetentne i kažnjavane osobe.
Šuta i Kerum otvoreno trguju pozicijama i rugaju se DORH-u, Uskoku i cijeloj Hrvatskoj, rekao je Skoko na konferenciji za novinare.
Podsjetio je kako je za ravnateljicu Javne ustanove Športski objekti imenovana članica Kerumove Hrvatske građanske stranke Miranda Ivanišević Dvornik, koja je svojedobno bila ravnateljica marketinga u Kerumovoj privatnoj tvrtki.
Nakon toga je za zamjenika ravnatelja Javne ustanove Športski objekti, uz promjenu sistematizacije radnih mjesta, imenovan Tomislav Borozan, također član Kerumove stranke, koji je bio osuđen zbog gospodarskog kriminala, kaže Skoko.
Ivošević je najavio kako će s novom sistematizacijom radnih mjesta za pomoćnika ravnatelja Javne ustanove biti imenovan Drago Šundov, brat nekadašnjeg Kerumova predsjednika splitskog Gradskog vijeća Jure Šundova.
"Radi se o prometnom policajcu koja je 2015. godine pravomoćno osuđen za zlouporabu položaja i ovlasti i nečasno otpušten iz policije", ustvrdio je Ivošević dodavši kako će sada takva osoba predsjedati Povjerenstvom za koncerte u sportskim objektima u Splitu.
Šuta političkom trgovinom s Kerumom omogućava nekompetentnim i osuđivanim kadrovima visoke pozicije u gradskim ustanovama, a Kerum zauzvrat podržava Šutine prijedloge, kaže Ivošević.
