Podignuta optužnica protiv policajke, evo što je radila

Istražitelji su naveli da je na traženje vozača koji mu je bio i "osoba od povjerenja" Fabijanić kao gradonačelnik od 9. do 24. travnja dogovorio s direktorom gradske tvrtke i poduzetnikom, čija je tvrtka bila podizvođač, izradu dokumentacije o fiktivnim poslovima kako bi osigurali novac za podmirenje vozačeva poreznog duga.