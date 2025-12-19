Podnesena kaznena prijava zbog izgradnje beach barova na zaštićenom području Marjana

Dolići su već bili na udaru Građevinske inspekcije, no taj postupak pokrenut 2017. obustavljen je uz zaključak da su uklonjene građevine koje su bile predmet tog postupka.
Zbog izgradnje dva beach bara na plaži Kašjuni, pomorskom dobru i posebno zaštićenom području Marjana, Građevinska inspekcija podnijela je kaznenu prijavu za bespravnu gradnju protiv Stipe i Ante Dolića, odgovornih osoba koncesionara, tvrtke Dolis, potvrđeno je Dalmatinskom portalu u Državnom inspektoratu.
Inspekcija je u ožujku 2025. utvrdila da je Dolis bez građevinske dozvole izgradio dva beach bara pa je pokrenut upravni postupak u kojem je 1. travnja doneseno rješenje o uklanjanju. Kontrolnim očevidima poduzetima u svibnju i listopadu utvrđeno je da je investitor tek djelomično postupio po rješenju o uklanjanju.
Kaznena prijava protiv Dolića adresirana je na Državno odvjetništvo u Splitu koje se sada bavi tim slučajem. Dalmatinski portal je kontaktirao i Dolis kako bi čuli što oni kažu o kaznenoj prijavi, no odgovoreno nam je da o tome nemaju nikakvih saznanja.
