Natjerala sam državu da mi plati troškove liječenja. Ljudi, imate pravo da vam HZZO plati preglede!

"Ova moja borba je borba za ostale pacijente koji nemaju snage, znanja, novaca da si priušte plaćanje kod privatnika, nego čekaju da se bolest proširi ili ne dočekaju pravovremeno liječenje. Moram kazati da sam pritužbu prethodnom ministru zdravstva uputila u prosincu 2022, on je tek nakon što sam izašla u javnost sa svojom pričom, on je tek tad dostavio dogovor da sam dobila kvalitetno liječenje u razumnom roku i u skladu s etičkim standardima. Ja sam vrlo nezadovoljna s takvim stavom bivšeg ministra, pa sam zbog toga pokrenula sve te postupke u kojima je dokazano da sam bila u pravu. Zbog toga sam kod aktualne ministrice prošle godine 29.11. primljena na razgovor, pitala me što bih ja zapravo htjela, jer su u mojem slučaju stvari nepopravljive, zdravlje je stradalo. Dakle, ja želim i ovim putem pozivam ministricu zdravstva, strpljivo čekam njen odgovor, više od godinu dana, da ponovno provjeri moju pritužbu koju sam poslala njenom prethodniku Berošu, da utvrdi da je ona osnovana, jer je potvrđeno i temeljem Ustavnog suda."