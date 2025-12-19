Lina Budak
Natjerala sam državu da mi plati troškove liječenja. Ljudi, imate pravo da vam HZZO plati preglede!
Zagrebačka odvjetnica Lina Budak gostovala je u N1 Studiju uživo kod naše Nataše Božić Šarić, široj javnosti poznata i po činjenici da je imala hrabrosti progovoriti o odnosu zdravstvenog sustava prema onkološkim pacijenticama u slučaju kad se dogodi ogromni propust u zdravstvu.
Podsjećamo, zagrebačka odvjetnica Lina Budak, ključni je nalaz koji je ukazao na to da ima karcinom dobila sa više od sedam mjeseci zakašnjenja, a nakon toga odnos liječnika kojima se obratila za pomoć je bio neprihvatljiv, zbog čega je nastavila liječenje u inozemstvu. Što je proizašlo nakon toga što je javno progovorila, a zatim i i na sudu pobijedila HZZO?
"Bilo je pozitivnih pomaka, s time da je do trenutka kad su ti pomaci nastupili, bila sam u jednom groznom tretmanu od strane svih koji su sudjelovali u ostvarenju mojih prava na pravodobno liječenje. Prvo sam bila napuštena od svojega liječnika, bila sam grubo ponižavana od strane Instituta za tumore, poslije na Rebru je također zapelo. Na kraju kad sam izašla u javnost uskraćeno mi je pravo na kemoterapije, za koje sam također morala odlaziti u inozemstvo, da bih paralelno bila onemogućena u ostvarenju prava na prethodno odobrenje koje mi je trebao dati HZZO da mogući ići na liječenje u inozemstvo. Taj postupak sam vodila paralelno s liječenjem, s operacijom, s kemoterapijama i zračenjem, i na kraju sam dobila postupak, i HZZO mi je temeljem presude Upravnog suda isplatio troškove operacije u Njemačkoj."
HZZO joj je, dakle, odbio dati dozvolu za liječenje u inozemstvu, a Lina Budak objašnjava kako je osim toga protiv nje: "Išao grozan spin, mene se prikazivalo u medijima kao bolesnu luđakinju koja je propustila nešto sama učiniti za svoje zdravlje, pa su joj sad svi krivi. Dokazala sam da nije tako nego je bio propust u sustavu zdravstva. I to je sada izmijenjeno. Zahvaljujući mojoj pritužbi, zahvaljujući neovisnim tijelima, pučkoj pravobraniteljici koja je moju pritužbu detaljno provjerila i utvrdila da sam u cijelosti u pravu."
Iznimno je važna "presuda Upravnog suda koja je potvrđena presudom Visokog upravnog suda u kojoj je konstatirano da nisam mogla potrebno liječenje ostvariti unutar medicinski opravdanog vremenskog razdoblja u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi HZZO-a, a čini mi se da je ta presuda nova kvaliteta u odnosu na prava svih pacijenata, jer u presudi Visokog upravnog suda se konstatira da razgovor s kirurgom nije puko ispunjavanje forme, prije operacije dakle, to je važan dio pripreme operacije, pružanje odgovarajuće zdravstvene zaštite podrazumijeva i operaciju i kvalitetan razgovor s kirurgom."
Visoki upravni sud potvrdio je da kirurg mora razgovarati i objasniti sve posljedice i opcije za svoje liječenje
"Podsjećam, paralelno da mi je profesor Pleština koji je tada bio šef Onkologije na Rebru napisao da njegov kirurg razgovara s pacijentom onoliko koliko je kirurg u Njemačkoj razgovarao sa mnom, sat i 20 minuta, informirajući me o svemu vezanom za operaciju, da bi on dobio otkaz ili bi mu bilo naplaćeno po odvjetničkoj tarifi. Ovom važnom presudom mijenja se u potpunosti odnos onih liječnika koji do sada su smatrali da su pacijenti samo jedan običan broj."
U presudi Lini Budak, Visoki upravni sud potvrdio je da kirurg mora razgovarati i objasniti sve posljedice i opcije za svoje liječenje.
Podsjeća i da je nakon svega toga imala problema i s narudžbom ultrazvuka, te da je dobila termin gotovo godinu dana kasnije, nakon čega je otišla i platila tu pretragu, te nakon toga poslala račun HZZO-u, koji je prvo odbio, a zatim isplatio samo dio iznosa. Podnijela je tužbu Upravnom sudu koji je naložio je HZZO dužan platiti kompletan iznos pretrage.
HZZO je dužan platiti kompletan iznos pretrage!
Budak naglašava da ako ne možete dobiti hitnu pretragu u javnom sustavu, i obavite je privatno, možete tražiti naknadu od HZZO-a, i ako vam je ne daju, postoji njena presuda:
"Kao onkološki bolesnik temeljem Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju, HZZO osigurava u cijelosti osiguranicima plaćanje liječenja zloćudnih bolesti, ja imam pravo da tu uslugu hitno dobijem u javnom zdravstvenom sustavu, ili da ju platim, ako mogu, a HZZO je dužan podmiriti trošak takve pretrage."
Poziv ministrici Hrstić: Priznanje da sam ja bila u pravu, nije poraz ni kapitulacija zdravstva pred pojedincem, naprotiv
"Ova moja borba je borba za ostale pacijente koji nemaju snage, znanja, novaca da si priušte plaćanje kod privatnika, nego čekaju da se bolest proširi ili ne dočekaju pravovremeno liječenje. Moram kazati da sam pritužbu prethodnom ministru zdravstva uputila u prosincu 2022, on je tek nakon što sam izašla u javnost sa svojom pričom, on je tek tad dostavio dogovor da sam dobila kvalitetno liječenje u razumnom roku i u skladu s etičkim standardima. Ja sam vrlo nezadovoljna s takvim stavom bivšeg ministra, pa sam zbog toga pokrenula sve te postupke u kojima je dokazano da sam bila u pravu. Zbog toga sam kod aktualne ministrice prošle godine 29.11. primljena na razgovor, pitala me što bih ja zapravo htjela, jer su u mojem slučaju stvari nepopravljive, zdravlje je stradalo. Dakle, ja želim i ovim putem pozivam ministricu zdravstva, strpljivo čekam njen odgovor, više od godinu dana, da ponovno provjeri moju pritužbu koju sam poslala njenom prethodniku Berošu, da utvrdi da je ona osnovana, jer je potvrđeno i temeljem Ustavnog suda."
"Ja molim da se aktualna ministrica drži onoga što je onoga što je u svom nastupnom obraćanju javnosti kazala, a kazala je da želi biti drugačija, da želi kvalitetno zdravstvo, dakle, priznanje da sam ja bila u pravu, nije poraz ni kapitulacija zdravstva pred pojedincem, nego naprotiv, nego mogućnost da se stvar poboljša", kaže Budak.
