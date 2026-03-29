DETALJNI PREGLED
Pogledajte koji radovi traju u Zagrebu i gdje će biti najveća gradilišta ovoga ljeta
U Zagrebu, kao i u svakom velikom gradu, uvijek traju neki infrastrukturni i rekonstrukcijski radovi, planirani ili izvanredni, koji utječu na svakodnevni promet i život u njemu.
Prema informacijama s ljetos pokrenute stranice Aktualni gradski radovi, u tijeku je nekoliko velikih radova, a petnaest je u planu. Neki počinju već ovih dana, a većina će trajati tijekom ljetnih mjeseci.
U tijeku je rekonstrukcija treće razine petlje na križanju Slavonske avenije i Avenije Marina Držića. Tamo su radovi počeli 23. lipnja prošle godine, a predviđeno je da završe do konca lipnja ove godine. Tamo je nedavno započelo postavljanje hidroizolacije, a ovoga tjedna počelo je i nanošenje zaštitnog premaza na betonsku podlogu.
Obnova nadvožnjaka i zamjena semafora...
Lani u kolovozu počela je obnova nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji. Završetak radova i otvaranje nadvožnjaka bili su planirani ove veljače no pokazalo se da su oštećenja konstrukcije veća nego što se isprva vidjelo. Stoga je potrebno obaviti dodatne zahvate pa je otvorenje nadvožnjaka odgođeno za početak travnja.
U tijeku je i optimizacija semaforske opreme, odnosno postavljanje novih semaforskih uređaja i njihovo spajanje na Centar za upravljanje prometom. Do sada su novi semafori postavljeni na 175 raskrižja u gradu, a do kraja godine u planu je zamjena starih semafora novima na 300 raskrižja. Krajnji cilj je spojiti svih 487 semaforiziranih raskrižja s Centrom za upravljanje prometom do 2028. godine.
Tijek optimizacije semaforske mreže može se vidjeti na interaktivnoj karti OVDJE.
Proširuje se Sarajevska cesta
Traje i rekonstrukcija Sarajevske ceste, odnosno njeno proširenje na puni profil s tri prometne trake u svakom smjeru, tramvajskom prugom te obostranim pješačkim i biciklističkim stazama. Zbog toga je do 1. svibnja za sav promet zatvoren dio Sarajevske ceste od Vatikanske ulice pa do približno 100 metara od raskrižja s Ulicom Aleksandra Brdarića.
Do sljedećeg ponedjeljka zauzet je i jedan prometni trak u zoni kružnog toka na Aveniji Dubrovnik u Zapruđu, zbog uklapanja novog tramvajskog kolosijeka. Više od ovim radovima piše OVDJE.
A do subote 4. travnja traje asfaltiranje Strmečke ulice od ulice Hrastina do Malog grma u Odranskom Obrežu.
Petanest planiranih radova
Zagrepčane ponajviše zanima koji radovi slijede idućih mjeseci i tijekom ljeta. Zasad ih je planirano petanest.
RADOVI U ULICI GRADA VUKOVARA
Do početka rujna oobnavljat će se vodovodna mreža, tramvajska pruga i kolnik na dijelu od Ozaljske ulice do Savske ceste. Ove subote, 28. ožujka, počinju pripremni radovi, a glavni radovi počinju 11. travnja. Više o tim radovima može se pročitati OVDJE.
REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA U ULICI LJUDEVITA POSAVSKOG
Tijekom predstojećih ljetnih školskih praznika, od 13. lipnja do 5. rujna, bit će saniran nadvožnjak u Ulici Ljudevita Posavskoga. Za to vrijeme bit će izgrađena dodatna traka na raskrižju sa Zagrebačkom cestom u Sesvetama. Više o radovima pročitajte OVDJE.
REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA ZAGREBAČKA - SELSKA
Početak rekonstrukcije ovog nadvožnjaka počet će nakon rušenja Vjesnikovog nebodera i puštanja u promet podvožnjaka kod Vjesnika. Radovi su nužni zbog oštećenja konstrukcije nadvožnjaka, dugogodišnjeg izostanka značajnije obnove te izuzetno velikog prometnog opterećenja. Više o tim radovima pročitajte OVDJE.
REKONSTRUKCIJA PLINOVODA I VODOVODA NA SELSKOJ
Radovi na dijelu Selske od Baštijanove do Zlatarske ulice trajat će od 13. lipnja do početka rujna. Za to vrijeme promet će teći u dva traka - po jedan u svakom smjeru, a preostala dva traka koristit će se za izvođenje radova.
REKONSTRUKCIJA TRAMVAJSKE PRUGE U BRANIMIROVOJ
Od ove subote, 28. ožujka, pa do kraja lipnja slijedi rekonstrukcija tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira na dijelu od Draškovićeve do Šubićeve ulice. Za to vrijeme bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, a tramvajski promet na dijelu dionice bit će privremeno obustavljen.
REKONSTRUKCIJA PRUGE U ZVONIMIROVOJ
U Ulici kralja Zvonimira od 15. lipnja do 7. rujna trajat će rekonstrukcija tramvajske pruge na dijelu od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice. Više o privremenoj regulaciji koja će tada biti na snazi pročitajte OVDJE.
REKONSTRUKCIJA PLINOVODA U ILICI
U Ilici od kućnog broja 306 do kućnog broja 399 sredinom lipnja počet će rekonstrukcija 45 godina starog niskotlačnog plinovoda u duljini 2835 metara. Predviđeno je da radovi traju 60 dana.
REKONSTRUKCIJA PLINOVODA NA MEDVEŠČAKU
Sredinom lipnja počet će i rekonstrukcija 49 godina starog plinovoda u ulicama Medveščak, Ivana Belostenca, Mije Sinkovića, Henrika Degena i Zvorničkoj u duljini od 1420 metara. Previđeno trajanje radova je 60 dana.
REKONSTRUKCIJA PLINOVODA I ASFALTIRANJE ULICE VUKOMEREC
Sredinom lipnja planiran je početak rekonstrukcije plinovoda i asfaltiranje ulice Vukomerec na dijelu od Ulice Marijana Čavića do Ulice Siniše Glavaševića.
REKONSTRUKCIJA PLINOVODA NA LAŠĆINSKOJ CESTI
Ovoga ljeta (nije točno navedeno kada) na Lašćinskoj cesti od Bijeničke ceste do kružnog toka Jordanovac planirana je obnova plinovoda u duljini od 930 metara. Radovi bi trebali trajati 45 dana.
REKONSTRUKCIJA PODSUSEDSKOG MOSTA
Početak radova na Podsusedskom mostu planiran je u ljetnim mjesecima, a trebali bi trajati deset mjeseci.
REKONSTRUKCIJA NADVOŽNJAKA ODRA
Ovoga ljeta planirana je i rekonstrukcija nadvožnjaka na cesti koja povezuje naselje Hrašće sa spojnom cestom do autoceste A11 Zagreb – Sisak te premošćuje Aveniju Većeslava Holjevca i željezničku prugu. Predviđeno je da radovi traju sedam mjeseci.
REKONSTRUKCIJA PLINOVODA NA BRITANSKOM TRGU
Rekonstrukcija plinovoda u duljini od 350 metara na Britanskom trgu i Radničkom dolu planirana je početkom svibnja u trajanju od 25 dana.
REKONSTRUKCIJA ULICE JOSIPA LONČARA
Sredinom godine u planu je i početak rekonstrukcije kolnika i nogostupa u ulici Josipa Lončara od kućnog broja 5 do potoka Borčec.
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Tijekom godine planirano je asfaltiranje nerazvrstanih cesta na 19 lokacija u gradu. Plan asfaltiranja nalazi se OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare