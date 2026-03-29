Pogledajte koji radovi traju u Zagrebu i gdje će biti najveća gradilišta ovoga ljeta

U tijeku je i optimizacija semaforske opreme, odnosno postavljanje novih semaforskih uređaja i njihovo spajanje na Centar za upravljanje prometom. Do sada su novi semafori postavljeni na 175 raskrižja u gradu, a do kraja godine u planu je zamjena starih semafora novima na 300 raskrižja. Krajnji cilj je spojiti svih 487 semaforiziranih raskrižja s Centrom za upravljanje prometom do 2028. godine.