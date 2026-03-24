Počinju radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica

Među većim zahvatima u organizaciji ZET-a izdvojio je rekonstrukciju pruge u Zvonimirovoj. "Poznato vam je koliko je loša pruga u Zvonimirovoj, koliko tramvaji sporo voze i kako se ljuljaju“, rekao je. Radovi će i ondje biti tempirani za ljeto, od sredine lipnja do početka školske godine, a posebno će osjetljivo biti križanje Zvonimirove i Šubićeve. Nastavljaju se i radovi u Branimirovoj, gdje je tramvajska pruga odvojena od motornog prometa pa manje utječe na protočnost. „I tamo je pruga u groznom stanju. Možete se provozati i vidjeti kako se tramvaj ljulja. To je nešto što moramo obnoviti“, rekao je Pavuna i objasnio zašto se sve ne radi ljeti. „Ne možemo sve raditi po ljeti. Cilj je da se najveći i najteži zahvati odrade u gluho doba ljeta, a ono što manje utječe na promet krene ranije.“