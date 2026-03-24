Počinju radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih prometnica
Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna, upravo predstavio je najvažnije infrastrukturne radove koji će se tijekom 2026. godine provoditi na zagrebačkim prometnicama. U fokusu su projekti obnove i modernizacije ključnih prometnih pravaca, s ciljem povećanja sigurnosti u prometu, smanjenja zastoja te unaprjeđenja ukupne prometne infrastrukture grada.
"Predstavljamo dosta opake radove", tim je riječima Pavuna započeo konferenciju i podsjetio na portal regulacije.zagreb.hr na kome se mogu vidjeti aktualne informacije o svim radovima na prometnicama. Osvrnuo na prometne gužve koje prate radove u gradu: "Svi koji imaju problema s gužvama – a to je većina građana – neka koriste aplikacije. Mi automatski šaljemo podatke o zatvaranjima prometnica, a sustavi predlažu alternativne pravce.“Govoreći o aktualnim projektima, naglasio je kako su mnogi radovi započeti prošle godine pri samom završetku. Veliki projekti odvijaju se prema planu: "Radovi na petlji traju oko godinu dana – počeli smo prošlo ljeto i završavamo ovog ljeta, prije početka najvećih radova ove godine", prenosi Večernji list.
"Radovi u Vukovarskoj"
Dodao je i kako se uskoro očekuje završetak radova na Ljubljanskoj aveniji te na Sarajevskoj cesti. Istaknuo kako se paralelno provodi dugoročni projekt optimizacije prometa: "Optimizacija semaforske opreme je kontinuiran proces – sve više raskrižja povezujemo s centrom za upravljanje prometom.“ Najveći fokus ove godine je – Vukovarska. "Radovi u Vukovarskoj, između Ozaljske i Savske, bit će intenzivni. Tu ćemo raditi tri stvari“, rekao je Pavuna. "Nastavljamo projekt obnove magistralnog vodovoda od Selske do Držićeve. Sada ulazimo u Vukovarsku i nastavljamo sve do Držićeve“, govori. Početak radova je već za nekoliko dana. "Radovi počinju početkom travnja, najvjerojatnije 10. ili 11. travnja. Idealno bi bilo da se tada otvori podvožnjak kod Vjesnika, ali više ne možemo čekati – moramo krenuti“, kazao je.
Nakon vodovoda slijedi potpuna rekonstrukcija: "Obnavljamo kolnik, širimo biciklističke i pješačke staze i pripremamo teren za dinamičku regulaciju prometa.“ Poseban izazov bit će križanje Vukovarske i Savske. "To je kritična točka – automobili zaobilaze rupe, pješaci imaju problema. To moramo sanirati“, rekao je. Objasnio je i zašto radovi nisu ranije izvedeni: "Prošle godine nismo mogli zatvoriti cijelo raskrižje zbog mimohoda – nismo htjeli da se sve ponovno uništi.“
"Velike promjene u prometu"
Zbog radova slijede i velike promjene u prometu: "Smjer prema istoku ostat će, ali povratak neće biti moguć. Promet ćemo preusmjeravati preko Tratinske, gdje ćemo privremeno ukinuti parkiranje kako bismo dobili dvije trake.“ No Vukovarska je samo dio, Grad pokreće čak 15 velikih projekata diljem Zagreba.
Nakon Vukovarske, među ključnim projektima izdvojio je rekonstrukciju nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama. "Taj nadvožnjak je star više od 60 godina i u groznom je stanju. Napravljen je elaborat koji je pokazao da je u kritičnom stanju i da se mora sanirati. Ne možemo dopustiti da komadi tog nadvožnjaka počnu padati“, upozorio je. Radovi će trajati tijekom ljetnih praznika, od 13. lipnja do početka rujna.
Istodobno je najavio i jednu pozitivnu novost za Sesvete. „Kad završimo, dodat ćemo dvije trake za lijevo skretanje prema Zagrebačkoj cesti. To bi trebalo značajno ubrzati protočnost i silazak s nadvožnjaka“, rekao je. Nije skrivao da su obilazni pravci ondje ograničeni. "Ljudi u Sesvetama znaju koliko je taj nadvožnjak važan i nadam se da će imati razumijevanja. Mi to jednostavno moramo napraviti kako nam ga jednog dana ne bi zatvorila inspekcija“, kazao je.
Velik zahvat čeka nadvožnjak na Zagrebačkoj aveniji kod Selske. "I taj je nadvožnjak u groznom stanju, s njega de facto padaju komadi betona. To je nešto što se odgađalo desetljećima i što sada moramo napraviti“, rekao je Pavuna. Naglasio je da se radovi tempiraju tako da grad ipak može podnijeti tolika zatvaranja.
Prema njegovim riječima, ondje će se raditi jedan po jedan kolnik kako bi promet mogao funkcionirati. "Po gornjoj plohi odvijat će se promet dvosmjerno, jedna traka u jednom smjeru i jedna u drugom, a dolje ćemo preko raskrižja organizirati ravno i desno, odnosno ravno i lijevo. Procjena je da će protočnost pasti oko 20 posto, što je otprilike kao kod Vjesnika“, rekao je. Dodao je i da su sjever-jug cijelo vrijeme u funkciji, što je važno i zbog autobusne linije 109.
Paralelno s tim, na Selskoj cesti nastavljaju se i radovi na magistralnom vodovodu. "To je vodovod koji je zadnjih godina pucao više puta. Kad pukne, sve stane. To je magistralni vodovod koji puni jednu od glavnih vodosprema na sjeveru Zagreba i daje vodu velikom dijelu građana, tako da ga moramo obnoviti“, objasnio je. Radovi će se izvoditi od sredine lipnja do početka rujna, uz režim jedna plus jedna traka, slično kao i prošle godine.
Među većim zahvatima u organizaciji ZET-a izdvojio je rekonstrukciju pruge u Zvonimirovoj. "Poznato vam je koliko je loša pruga u Zvonimirovoj, koliko tramvaji sporo voze i kako se ljuljaju“, rekao je. Radovi će i ondje biti tempirani za ljeto, od sredine lipnja do početka školske godine, a posebno će osjetljivo biti križanje Zvonimirove i Šubićeve. Nastavljaju se i radovi u Branimirovoj, gdje je tramvajska pruga odvojena od motornog prometa pa manje utječe na protočnost. „I tamo je pruga u groznom stanju. Možete se provozati i vidjeti kako se tramvaj ljulja. To je nešto što moramo obnoviti“, rekao je Pavuna i objasnio zašto se sve ne radi ljeti. „Ne možemo sve raditi po ljeti. Cilj je da se najveći i najteži zahvati odrade u gluho doba ljeta, a ono što manje utječe na promet krene ranije.“
