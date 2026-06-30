FOTO / Pogledajte udar munje koji je najvjerojatnije izazvao veliki požar na Čiovu

Crometeo

Nevrijeme je u poslijepodnevnim satima zahvatilo Dalmaciju, a na otoku Čiovu izbio je veliki požar. Crometeo uspio je kamerom uhvatiti trenutak udara kobne munje koja je zapalila Čiovo

Podijeli

Oglas

Dramatični prizori obilježili su utorak navečer na Čiovu, gdje je tijekom snažnog nevremena izbio veliki šumski požar, najvjerojatnije nakon udara munje.

Zvone Radula/Crometeo

N1 čitatelj

N1 čitatelj

Vatra se zbog olujnih udara bure u kratkom vremenu brzo proširila. Vatrogasci su cijelo vrijeme na terenu.

Sve pratimo OVDJE.