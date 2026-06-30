snažno nevrijeme
FOTO / Pogledajte udar munje koji je najvjerojatnije izazvao veliki požar na Čiovu
Nevrijeme je u poslijepodnevnim satima zahvatilo Dalmaciju, a na otoku Čiovu izbio je veliki požar. Crometeo uspio je kamerom uhvatiti trenutak udara kobne munje koja je zapalila Čiovo
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Dramatični prizori obilježili su utorak navečer na Čiovu, gdje je tijekom snažnog nevremena izbio veliki šumski požar, najvjerojatnije nakon udara munje.
Vatra se zbog olujnih udara bure u kratkom vremenu brzo proširila. Vatrogasci su cijelo vrijeme na terenu.
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