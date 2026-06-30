Oglas

snažno nevrijeme

FOTO / Pogledajte udar munje koji je najvjerojatnije izazvao veliki požar na Čiovu

author
N1 Info
|
30. lip. 2026. 19:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Crometeo
Crometeo

Nevrijeme je u poslijepodnevnim satima zahvatilo Dalmaciju, a na otoku Čiovu izbio je veliki požar. Crometeo uspio je kamerom uhvatiti trenutak udara kobne munje koja je zapalila Čiovo

Oglas

Dramatični prizori obilježili su utorak navečer na Čiovu, gdje je tijekom snažnog nevremena izbio veliki šumski požar, najvjerojatnije nakon udara munje.

cROMETEO
Zvone Radula/Crometeo
WhatsApp Image 2026-06-30 at 18.31.45.jpeg
N1 čitatelj
WhatsApp Image 2026-06-30 at 18.31.45.jpeg
N1 čitatelj

Vatra se zbog olujnih udara bure u kratkom vremenu brzo proširila. Vatrogasci su cijelo vrijeme na terenu.

Sve pratimo OVDJE.

Teme
munja požar čiovo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ