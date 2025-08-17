Pojačan promet prema unutrašnjosti i Sloveniji

N1 / Ilustracija

Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale Novi Vinodolski-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, upozoravaju u nedjelju iz Hrvatskog autokluba te napominju kako je promet pojačan u smjeru unutrašnjosti i prema Sloveniji.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet Budačkom ulicom (DC25) u Gospiću.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je promet između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru unutrašnjosti, povremeno se vozi usporeno uz zastoje

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj promet je pojačan u smjeru Slovenije, a usporeno uz zastoje vozi se između čvorova Krapina i Đurmanec.

Na istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru Slovenije, prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija.

Na državnoj cesti DC1 zastoj i kolona je kraj Udbine, zbog radova.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (osim na autocestama i na državnoj cesti DC1) danas od 12 do 23 sata.

U pomorskom prometu nema poteškoća, ali zbog povećane gustoće prometa moguća su ﻿čekanja u pojedinim trajektnim lukama.