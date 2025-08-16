Gužve na autocestama. Kod Ogulina kolona duga sedam kilometara

Između čvora Rovanjska i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba na A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, kod čvora Karlovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno, pred naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, a pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar.