Gužve na autocestama. Kod Ogulina kolona duga sedam kilometara

author
Hina
|
16. kol. 2025. 18:44
hak, kolone
HAK, screenshot

Promet je pojačan na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te je na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona duga oko 7 kilometara, izvijestio je u subotu popodne Hrvatski autoklub (HAK).

Između čvora Rovanjska i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba na A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, kod čvora Karlovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno, pred naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, a pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar.

Promet je pojačan i na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.

Zbog vrlo gustog prometa HAK vozače moli za strpljenje i upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Teme
hak stanje u prometu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

