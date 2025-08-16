Gužve na autocestama. Kod Ogulina kolona duga sedam kilometara

Promet je pojačan na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te je na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona duga oko 7 kilometara, izvijestio je u subotu popodne Hrvatski autoklub (HAK).
Oglas
Između čvora Rovanjska i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba na A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz moguće zastoje, kod čvora Karlovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno, pred naplatama Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, a pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar.
Promet je pojačan i na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza.
Zbog vrlo gustog prometa HAK vozače moli za strpljenje i upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas