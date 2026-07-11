oprez i strpljenje
Pojačan promet u smjeru mora: Na autocestama se stvaraju kilometarske kolone
Pojačan je promet u smjeru mora, posebice na autocestama, a promet usporavaju prometne nesreće i kolone pred pojedinim naplatnim postajama, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje
Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.
Također, zbog prometne nesreće između čvora Vodice i čvora Skradin u smjeru Dubrovnika vozi se po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko tri kilometra.
Na A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina kolona je oko četiri kilometra, a iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je oko dva kilometra.
Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko dva kilometra.
Zbog predmeta između čvora Lučko i čvora Buzin u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometra na sat.
Zbog prometne nesreće na A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Goričana vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ u prekidu je od 6,30 sati.
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