Evo gdje danas može pljusnuti, sutra slijedi stabilizacija vremena i porast temperature

Manja količina nestabilnog hladnijeg zraka nalazi se sjeverno od Alpa i tijekom dana prelit će se preko alpske prepreke ili ju zaobići s istoka te će već prijepodne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu donijeti naoblačenje uz malu vjerojatnost za mjestimičnu grmljavinu i pljusak. Poslijepodne će se nestabilnosti proširiti na Liku i Dalmatinsku zagoru te na Slavoniju i Baranju. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se sunčano i vruće vrijeme.