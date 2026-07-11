VREMENSKA PROGNOZA
Evo gdje danas može pljusnuti, sutra slijedi stabilizacija vremena i porast temperature
Vremenska situacija u par riječi je: "Na jednoj strani ulice kiša, a na drugoj sunce."
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Zapadni ljetni monsun donio je velike količine kiše Indiji i Indokini, tropski ciklon Bavi sjevernije od Tajvana dolazi nad obalu Kine, Sjeverna Amerika je pod toplinskom kupolom, saharski pijesak zračne struje donijele su do obale Floride, Golfska struja je uz obalu Amerike toplija od prosjeka, ali prelazi Atlantik južnije od uobičajene putanje.
Baltik i Sredozemno more topliji su od višegodišnjeg prosjeka, nad zapad Europe prodire topao afrički zrak, a nad istokom Europe, sjeverno od Crnog mora, nalazi se slabo pokretni ciklonalni vrtlog.
Nad našim krajevima susreću se topla i hladna zračna masa, što uzrokuje povremeno povećanu naoblaku i lokalne nestabilnosti. Mala promjena položaja mjesta dodira zračnih masa prema istoku ili zapadu dovodi do bitno različitih vremenskih pojava. Vremenska situacija u par riječi je: "Na jednoj strani ulice kiša, a na drugoj sunce."
Manja količina nestabilnog hladnijeg zraka nalazi se sjeverno od Alpa i tijekom dana prelit će se preko alpske prepreke ili ju zaobići s istoka te će već prijepodne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu donijeti naoblačenje uz malu vjerojatnost za mjestimičnu grmljavinu i pljusak. Poslijepodne će se nestabilnosti proširiti na Liku i Dalmatinsku zagoru te na Slavoniju i Baranju. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se sunčano i vruće vrijeme.
Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će oko 28 °C, a na Jadranu i uz Jadran oko 33 °C. Temperatura mora je od 24 do 27 °C, a ultraljubičasti indeks je visok.
Sutra, u nedjelju, očekuje se postupna stabilizacija vremena i porast temperature zraka. Povećane naoblake uz pokoji pljusak bit će još ujutro u Gorskom kotaru i na Kvarneru te u istočnoj Slavoniji i Baranji. Tijekom dana razvedravanje sa zapada uz slab sjeverozapadnjak, a na Jadranu do umjeren maestral. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 16 do 19 °C, na Jadranu od 21 do 24 °C. Najviše dnevne temperature zraka od 26 do 32 °C, a u planinskim krajevima iznad 800 metara od 18 do 22 °C.
Od ponedjeljka pa do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilno, sunčano i sve toplije vrijeme.
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