Gost Ivana Hrstića u N1 studiju uživo bio je Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak, koji je komentirao marševe protiv relativizacije fašizma u nekoliko hrvatskih gradova.
"Koliko fašizma, toliko i antifašizma, a propos ovih prosvjeda. To je sve na rubovima i dobro je za Hrvatsku da je na rubovima. Puno se više priča nego što je problem, ali dobro je da se priča dok problem ne postane stvaran", kaže Krešimir Macan, komentirajući marševe pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma" koji su se proteklog vikenda održali u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru.
"Imate apsurd: danas imamo skup u Saboru o antifašizmu, imali smo onaj famozni skup u Saboru o Jasenovcu i bilo je pitanje je li se trebao dogoditi. Pa, bolje je da se dogodio jer su sve te argumente pokopali povjesničari. Taj neki narativ za koji kažu da ne drži vodu je isplivao na površinu i s njim se sada da razgovarati. Prije je on bio zabranjen i imao svoje pobornike, a sada se konkretno razgovara."
Dodaje kako smatra da to nije tema koja previše zamara većinu građana.
"Mislim da razuman građanin Hrvatske ima svoj stav prema NDH, građane zanima budućnost: cijene, migranti, vršnjačko nasilje, ljude zanimaju životne teme. Ljudi idu prema blagdanima, žele proslaviti s obitelji, a ovo je kruha i igara."
"Treba pronaći mjeru. Kada pričamo o antifašizmu, mržnji, ustaštvu, ispada kao da ne smijete doći u Zagreb, da je ne znam kakva atmosfera na cesti. Ali onda Mile Kitić održi koncert u rasprodanoj Areni, život to demantira..."
Macan smatra kako je reakcija državnog vrha nakon huliganskih napada na određene manifestacije srpske nacionalne manjine bila primjerena.
"Ako je i došao ustaški narativ od krajnje desnice u javnost, akcija izaziva reakciju. Država je reagirala, svi politički faktori su reagirali i osudili, pa se to ispuhalo. Skup u Splitu bio je manji od ovoga za vikend.
Macan dodaje kako smatra da je srpska nacionalna manjina, tj. organizatori određenih kulturnih događanja poput izložbe u Zagrebu, namjerno provocirala svojim potezima i računala na reakciju.
"Ja bih rekao da jesu, da ne idemo okolo. Kada složite te priče u studenom, dio njih je mogao shvatiti tako da će izazvati reakciju. Hrvatska javnost ne može se pomiriti sa simbolima koji su možda srpski kroz cijelo stoljeće, ali su korišteni tijekom Domovinskog rata ili ih je nosio Ratko Mladić. To se može smatrati provokacijom", kaže Macan.
