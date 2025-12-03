"Imate apsurd: danas imamo skup u Saboru o antifašizmu, imali smo onaj famozni skup u Saboru o Jasenovcu i bilo je pitanje je li se trebao dogoditi. Pa, bolje je da se dogodio jer su sve te argumente pokopali povjesničari. Taj neki narativ za koji kažu da ne drži vodu je isplivao na površinu i s njim se sada da razgovarati. Prije je on bio zabranjen i imao svoje pobornike, a sada se konkretno razgovara."