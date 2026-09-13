VIDEO / Kaos na riječkim cestama: Stotine vozila blokirale promet, policija krenula u akciju

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Šire riječko područje i otok Krk proteklog su vikenda bili poprište neprijavljenih okupljanja ljubitelja automobila i brzine. Na nekoliko lokacija okupilo se više od 300 vozila, a dio sudionika blokirao je promet i izvodio opasne manevre, uključujući driftanje po kružnim tokovima.

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Problemi su zabilježeni na Kukuljanovu, Pećinama i Škurinjama, gdje je zbog velikog broja automobila i motocikala na pojedinim mjestima došlo do potpunog zastoja prometa.

Prema dojavama građana, pojedini sudionici namjerno su zaustavljali ostala vozila kako bi oslobodili prostor za izvođenje manevara. Novinar Novog lista Vladimir Mrvoš navodi i da su se u zatvorenim grupama na društvenim mrežama širili pozivi na blokiranje policijskih patrola.

Liječnik ostao blokiran u prometu

Među onima koji su se našli u prometnom kaosu bio je i liječnik Tomislav Furlan, koji je, prema vlastitim riječima, u dva navrata ostao blokiran zbog okupljenih vozila.

Furlan je o situaciji obavijestio policiju, upozoravajući da blokiranje prometnica može imati ozbiljne posljedice jer onemogućava prolazak vozilima hitnih službi.

"U jednoj takvoj prometnoj blokadi prije dosta godina izgubljen je jedan mladi život, moj prijatelj iz djetinjstva, jer hitna pomoć nije stigla intervenirati", rekao je Furlan.

Dio građana zbog događaja je zatražio snažniju reakciju policije, tvrdeći da se s problemima zbog opasne vožnje i buke na riječkim i okolnim prometnicama suočavaju već mjesecima.

Policija utvrdila oko 260 prometnih prekršaja

Veći broj vozila kretao se na području od otoka Krka i Jadranova, preko industrijske zone Kukuljanovo, pa sve do državne ceste DC3 prema Rijeci.

Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je da su zbog neprijavljenih okupljanja na teren upućene dodatne policijske snage.

Policija je tijekom postupanja utvrdila oko 260 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i 21 prekršaj protiv javnog reda i mira.

Policijski službenici nastavljaju prikupljati informacije kako bi utvrdili tko je organizirao neprijavljena okupljanja.

Najavljen je i nastavak pojačanog policijskog nadzora tijekom sljedećih noći kako bi se spriječili novi incidenti, omogućilo normalno odvijanje prometa i zaštitili ostali sudionici u prometu.