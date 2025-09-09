Oglas

Na području Zaprešića

Policija uhitila dvojicu državljana Srbije zbog krijumčarenja migranata

author
Hina
|
09. ruj. 2025. 17:41
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Hrvatska policija je u suradnji s Europolom i slovenskim kolegama u ponedjelja spriječila krijumčarenje šest migranata na području Zaprešića i pritom uhitila dvojicu osumnjičenih krijumčara, srbijanskih državljana.

Oglas

Migranti su bili skriveni u tovarnom prostoru teretnog vozila srpskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Srbije.

Prevozili su se u skučenom prostoru između tereta, gdje je postojala ozbiljna opasnost po njihove živote zbog mogućeg pomicanja tereta i nedostatka zraka.

Kriminalističkim istraživanjem na području Varaždina uhićen je i 32-godišnji državljanin Srbije, vlasnik tvrtke u čijem je vlasništvu bilo vozilo. Policija ga sumnjiči da je sudjelovao u organizaciji krijumčarenja.

Prema policijskim procjenama, dvojica uhićenih krijumčara od ovog prijevoza mogli su ostvariti najmanje 9.000 eura nezakonite zarade.

Riječ je o dijelu krijumčarske rute iz Srbije prema zapadnoj Europi, koju policija ocjenjuje kao izuzetno opasnu zbog ugrožavanja zdravlja i života migranata.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnijeta kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, kažu u policiji.

Teme
krijumčarenje krijumčari migranti policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ