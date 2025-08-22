Nakon pljuskova stiže stabilizacija: Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Sutra u subotu postupna stabilizacija vremena uz dulja sunčana razdoblja. Mjestimice u gorski krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu moguća je još slaba kiša. Na Jadranu će zapuhati bura i tramuntana. Ujutro u unutrašnjosti u kotlinama i uz rijeke jutarnja magla i temperature zraka od 11 do 14C, na Jadranu jutarnje temperature oko 20. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 23 do 26, na Jadranu od 27 do 31, na krajnjem jugu. Temperatura mora od 23 do 26C, UV indeks umjeren do visok.