Vremenska prognoza
Nakon pljuskova stiže stabilizacija: Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?
Nestabilan zrak tropskih zemljopisnih širina koji putuje sa uraganom Erin doputovat će nad Europu idući vikend, a u Genovi će se formirati sredozemna ciklona koja će djelovati na vrijeme u našim krajevima. Genovska ciklona će krajem mjeseca donijeti obilne oborine i nad južni i srednji Jadran.
Uragan Erin puše vjetrovima brzine do 180 km/h i prolazi uz istočnu obalu sjeverne Amerike, skrenut će prema istoku i slijediti tijek Golfske struje na putu preko Atlantika te će na vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj njegovi ostatci djelovati u utorak i srijedu idući tjedan.
Trenutačnu vremensku situaciju nad Europom i našim krajevima obilježava porast tlaka zraka i jačanje grebena visokog tlaka sa zapada što je posljedica prodora hladnog vlažnog zraka i hladne fronte koja se premješta preko našeg područja prema istoku. Hladna fronta donijela je najavljenu promjenu vremena uz mjestimične obilne grmljavinske pljuskove tropskih karakteristika, lokalne udare vjetra i osjetan pad temperature zraka.
Danas do kraja dana vrijeme će biti promjenljivo oblačno uz kraća sunčana razdoblja i nestabilno. Grmljavinski pljuskovi bit će češći na srednjem i južnom Jadranu uz slabu a u podvelebitskom primorju umjerenu buru. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 24, a na Jadranu do 29C.
Sutra u subotu postupna stabilizacija vremena uz dulja sunčana razdoblja. Mjestimice u gorski krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu moguća je još slaba kiša. Na Jadranu će zapuhati bura i tramuntana. Ujutro u unutrašnjosti u kotlinama i uz rijeke jutarnja magla i temperature zraka od 11 do 14C, na Jadranu jutarnje temperature oko 20. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 23 do 26, na Jadranu od 27 do 31, na krajnjem jugu. Temperatura mora od 23 do 26C, UV indeks umjeren do visok.
Od nedjelje pa do kraja idućeg tjedna sve toplije uz obilje sunca. Najviše dnevne temperature u porastu tako da će sredinom tjedna u unutrašnjosti ponovo bit između 30 i 33C, na Jadranu uz dnevne vjetrove najviše dnevne temperature oko 30C.
