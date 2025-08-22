Oglas

Nova prijetnja

Trump dao Putinu novi rok za mir u Ukrajini: Zanimljiva vremena su pred nama!

author
N1 Info
|
22. kol. 2025. 08:04
U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je 21. kolovoza američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Todd Starnes Show, upozorivši da će, ako ne, "krenuti drugim putem".

Oglas

Ovi komentari posljednji su u nizu rokova koje je Donald Trump postavio za rat u Ukrajini – a nijedan nije bio popraćen konkretnim potezima kada su ti rokovi prošli, piše Kyiv Independent.

"Unutar dva tjedna znat ćemo hoće li biti mira u Ukrajini. Nakon toga možda ćemo morati krenuti drugim putem," rekao je Trump konzervativnom komentatoru Toddu Starnesu.

Trump se 18. kolovoza sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, nekoliko dana nakon sastanka američkog predsjednika s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nije postignut nikakav napredak.

Trump je 21. kolovoza na Truth Socialu napisao da Ukrajina ne može dobiti rat bez udara unutar Rusije, optužujući bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena da je Ukrajini dopustio samo da se "brani, a ne uzvrati".

Trump je tvrdio da se rat ne bi ni dogodio da je on bio na vlasti, dodavši: "Zanimljiva vremena su pred nama!"

Ove izjave razlikuju se od njegovog stava iz prosinca 2024., kada je, u intervjuu za Time prije preuzimanja dužnosti, nazvao "velikom pogreškom" to što je Washington dopustio Ukrajini da koristi američko oružje za napade duboko unutar Rusije, upozorivši da takvi udari nose rizik opasne eskalacije.

Bidenova administracija 2024. odobrila je korištenje američkih dalekometnih raketa ATACMS za napade unutar Rusije.

Teme
Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ