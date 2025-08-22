Trump dao Putinu novi rok za mir u Ukrajini: Zanimljiva vremena su pred nama!

Trumpova administracija znat će unutar dva tjedna hoće li doći do mira u Ukrajini, izjavio je 21. kolovoza američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Todd Starnes Show, upozorivši da će, ako ne, "krenuti drugim putem".
Oglas
Ovi komentari posljednji su u nizu rokova koje je Donald Trump postavio za rat u Ukrajini – a nijedan nije bio popraćen konkretnim potezima kada su ti rokovi prošli, piše Kyiv Independent.
"Unutar dva tjedna znat ćemo hoće li biti mira u Ukrajini. Nakon toga možda ćemo morati krenuti drugim putem," rekao je Trump konzervativnom komentatoru Toddu Starnesu.
Trump se 18. kolovoza sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, nekoliko dana nakon sastanka američkog predsjednika s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nije postignut nikakav napredak.
Trump je 21. kolovoza na Truth Socialu napisao da Ukrajina ne može dobiti rat bez udara unutar Rusije, optužujući bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena da je Ukrajini dopustio samo da se "brani, a ne uzvrati".
Trump je tvrdio da se rat ne bi ni dogodio da je on bio na vlasti, dodavši: "Zanimljiva vremena su pred nama!"
Ove izjave razlikuju se od njegovog stava iz prosinca 2024., kada je, u intervjuu za Time prije preuzimanja dužnosti, nazvao "velikom pogreškom" to što je Washington dopustio Ukrajini da koristi američko oružje za napade duboko unutar Rusije, upozorivši da takvi udari nose rizik opasne eskalacije.
Bidenova administracija 2024. odobrila je korištenje američkih dalekometnih raketa ATACMS za napade unutar Rusije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas