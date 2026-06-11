oduzeti tijekom pretrage
Policija vratila mobitele Šimunićevih roditelja: "Ispričali su se"
Nakon što je USKOK jučer upao u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, njegovim su roditeljima jutros vraćeni mobiteli koji su tijekom pretrage bili oduzeti, doznaje Index.
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Vraćene su dvije koverte i dva zapisnika o vraćanju privremeno oduzetih predmeta, piše Index.hr.
Vraćanje mobitela potvrdio je sam Viktor Šimunić.
"Iz policije su mi se jučer ispričali i jutros su roditeljima vraćeni mobiteli", rekao je za Index Šimunić.
Jučer je potvrdio da je njegovim roditeljima policija oduzela mobitele kad je u ranim jutarnjim satima policija stigla u obiteljski dom. Ispričao je da je policajcima vrata otvorila njegova majka.
"Nju je ovo teško pogodilo. Uzeli su i njoj mobitel, a mama je bolesna i ide na preglede. Sada nema pristup ni mailu. Užasno je to", kaže Šimunić. Tvrdi da su joj mobitel oduzeli jer on plaća račun za taj uređaj.
Upad USKOK-a u dom čovjeka koji je razotkrio korupciju u sporskim savezima
Slučaj je izazvao veliku pozornost jer je Šimunić posljednjih mjeseci javno upozoravao na korupciju u sportskim savezima, što je dovelo i do upada USKOK-a u te iste saveze, a sada se i sam našao pod povećalom istražitelja.
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