brojni prekršaji

Policijska akcija u Splitu: Provjeravali taksiste, pogledajte kako su sve muljali

Hina
08. lis. 2025. 13:07
Taksist
Zbog neisticanja cijena vožnje u taksi vozilu, rada bez ugovora o radu i korištenja dozvola koje nisu izdane za vozila kojim upravljaju, splitska je policija prijavila više taksi vozača, doznaje se u srijedu u policiji.

Akcija nadzora taksista

Policijski službenici Prve policijske postaje Split proveli su ciljanu akciju nadzora vozača i vozila koji obavljaju uslugu autotaksi prijevoza na području Splita. Tijekom nadzora utvrđeno je više nepravilnosti i prekršaja iz područja Zakona o sigurnosti prometa na cestama te propisa koji reguliraju obavljanje autotaksi djelatnosti.

Zbog odbijanja testiranja na prisutnost droga u organizmu sankcionirana su dvojica vozača, dok su dvojica vozača zatečena u prometu bez potrebne dozvole za kretanje tom dionicom. Kod jednog vozača kombi vozila koji je koristio oznaku TAXI, iako ne obavlja tu djelatnost, oznaka je oduzeta. 

Neisticanje cijena, rad bez ugovora

Utvrđene su i nepravilnosti u poslovanju više taksi prijevoznika, poput neisticanja cijena vožnje u vozilu, obavljanja djelatnosti bez zaključenog ugovora o radu s prijevoznikom, kao i korištenja dozvola koje nisu izdane za konkretna vozila, kazali su u policiji.

Također je utvrđeno kako jedna tvrtka posjeduje dozvolu za autotaksi prijevoz na području Splita za samo jedno vozilo, a uočena su druga vozila s kopijama iste dozvole, koja nisu ovlaštena za obavljanje takve djelatnosti. 

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozači su sankcionirani na mjestu događaja, dok će o ostalim uočenim nepravilnostima, koje se odnose na pružanje usluga autotaksi prijevoza, biti obaviještena nadležna inspekcija.

