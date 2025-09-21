Najveće žarište u Hrvatskoj: U Baranji će biti eutanazirano 10.000 svinja

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić potvrdio je u subotu u Osijeku nakon sjednice Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK, kako će se na farmi tvrtke Sokolovac u Baranji, morati eutanazirati oko 10.000 svinja, ocijenivši da smo suočeni s najvećim žarištem te bolesti u Hrvatskoj.