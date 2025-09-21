Oglas

Afrička svinjska kuga

Najveće žarište u Hrvatskoj: U Baranji će biti eutanazirano 10.000 svinja

Hina
21. ruj. 2025. 15:35
Na farmi Sokolovac, koja je u vlasnistvu Belja, bit ce usmrceno 11.600 svinja zbog pojave africke svinjske kuge.
David Jerkovic/PIXSELL

Zbog pojave virusa afričke svinjske kuge (ASK) na farmi tvrtke  ''Belje plus' Sokolovac u Baranji bit će eutanazirano 9.829 svinja, zbog čega će kompanija imati gubitke u isporuci tovljenika, izvijestila je u nedjelju Uprava, naglasivši kako su na farmi uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli.

U dopisu medijima navodi se da je Farma Sokolovac tvrtke "Belje plus" specijalizirana farma za tov svinja te predstavlja završnu fazu proizvodnog ciklusa i s navedene farme nema migracije životinja prema drugim farmama.

Na farmi se u ovom trenutku nalazi 9. 829 svinja koje će zbog pojave virusa ASK morati biti eutanazirane.

Uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima se nastoje spriječiti širenje bolesti

"Zbog statusa farme Sokolovac, na svim našim farmama su uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima nastojimo spriječiti daljnje širenje bolesti", napominju u Upravi "Belja plus".

Ističu kako je eutanazija svinja u nadležnosti Državnog inspektorata RH, koji će definirati procedure i način postupka, a sve daljnje aktivnosti tvrtke bit će usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela.

Zbog pojave afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac, kompanija će imati gubitke u isporuci tovljenika, a unutar definiranih zona zaštite i zona nadziranja očekujemo otežane isporuke ostalih kategorija svinja, kažu u Upravi "Belja plus".

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić potvrdio  je u subotu u Osijeku nakon sjednice Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK, kako će se na farmi tvrtke Sokolovac u Baranji, morati eutanazirati oko 10.000 svinja, ocijenivši da smo suočeni s najvećim žarištem te bolesti u Hrvatskoj.

U izjavi novinarima istaknuo  je kako je virus  ASK potvrđen i u osječkom prigradskom naselju Nemetinu, u objektu s 1.600 svinja.

"Bolest se i dalje širi, unatoč svim poduzetima mjerama, isključivo zbog ljudskog faktora, neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti, a glavni prijenosnik je čovjek", rekao je ministar poljoprivrede Vlajčić.

Kontrolira potencijalnog širenja bolesti zbog ilegalnog prometa životinja

Uspostavljeni su i policijski punktovi za nadzor kretanja, posebno u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako bi se kontroliralo potencijalno širenje bolesti zbog ilegalnog prometa životinja. Strogi nadzor u pratnji policije provodit će i Državni inspektorat.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je jučer sudjelovao na sjednici Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK-a, najavio je da će MORH jednu bojnu Hrvatske vojske staviti na raspolaganje za dezinficiranje objekata koji su zaraženi, ili gdje postoji sumnja da su zaraženi. 

Teme
Baranja David Vlajčić afrička svinjska kuga

