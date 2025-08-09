Poljska ambasada u Zagrebu upozorava turiste na prijevare pri iznajmljivanju smještaja u Hrvatskoj

Poljska ambasada u Zagrebu upozorila je svoje državljane na rizik od internetskih prijevara prilikom rezervacije smještaja u Hrvatskoj, osobito tijekom ljetne sezone kad se mnogi odlučuju na putovanje u posljednji trenutak.
Žurba u traženju smještaja, poručili su na službenom Facebook profilu, može turiste učiniti lakim plijenom privlačnih, ali lažnih ponuda. Svim onima koji su već postali žrtve prijevare preporučuju da slučaj odmah prijave policiji.
Savjetuju turistima da prije rezervacije provjere objekt, lokaciju, uvjete plaćanja, vlasnika i recenzije, te da rezervacije obavljaju isključivo preko službenih platformi, obraćajući posebnu pažnju na web-adresu na kojoj se plaćanje provodi.
Upozoravaju na zavaravajuće opise smještaja koji često zvuče predobro da bi bili istiniti, kao i na fotografije koje su možda preuzete s interneta.
Među prevarantskim taktikama spominju i više sličnih oglasa s različitim cijenama, čime dolazi do tzv. overbookinga, lažne poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao poznate platforme za rezervaciju, zahtjeve za plaćanje izvan službene platforme, neuobičajeno niske cijene luksuznog smještaja te dodatne troškove za navodnu štetu nakon odjave.
Kako bi se izbjegle lažne recenzije, savjetuju provjeru izvora komentara, a kao zaštitu od lažnih optužbi za štetu preporučuju fotografiranje ili snimanje apartmana prilikom prijave i odjave.
