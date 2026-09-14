Poništena odluka o odabiru izvođača radova dogradnje luke Ike

Ravnateljica ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga Alessandra Selak rekla je Hini da bi se uskoro trebalo sastati Stručno povjerenstvo za javu nabavu te lučke uprave i odlučiti sukladno rješenju Državne komisije. Smatra da odluka Državne komisije neće znatno utjecati na provedbu projekta "Dogradnja luke Ika - Sekundarni lukobran i Zapadna obala", a učinit će se sve da projekt bude uspješan i provede se prema planu.