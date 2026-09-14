JAVNA NABAVA
Poništena odluka o odabiru izvođača radova dogradnje luke Ike
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku Županijske lučke uprave (ŽLU) Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, kojom je kao najpovoljnija ponuda za izvođenje radova na dogradnji luke Ike odabrana ponuda BSK Commerca i Vodogradnje Rijeka, a predmet je vraćen naručitelju na ponovno postupanje.
Ravnateljica ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga Alessandra Selak rekla je Hini da bi se uskoro trebalo sastati Stručno povjerenstvo za javu nabavu te lučke uprave i odlučiti sukladno rješenju Državne komisije. Smatra da odluka Državne komisije neće znatno utjecati na provedbu projekta "Dogradnja luke Ika - Sekundarni lukobran i Zapadna obala", a učinit će se sve da projekt bude uspješan i provede se prema planu.
Prema rješenju Državne komisije, žalbeni postupak pokrenut je po žalbi na odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za građevinske i druge radove dogradnje luke Ike, koju je podnijela Zajednica ponuditelja Adriaing Koper Inženjering, podružnica Umag i Adriaing Umag.
Te su tvrtke zatražile da im se nadoknadi trošak pokretanja žalbenog postupka od 38.030 eura te je odlukom Državne komisije naručitelju naloženo da im nadoknadi troškove od 29.580 eura, dok je za 8449 eura zahtjev odbijen kao neosnovan.
U obrazloženju odluke navodi se da je kriterij odabira ponude bila ekonomski najpovoljnija ponuda temeljem cijene ponude , specifičnog iskustva stručnjaka i jamstvenog roka za radove.
Pristigle su četiri ponude, od kojih je naručitelj tri ocijenio valjanima te je kao najpovoljniju odabrao ponudu Zajednice ponuditelja BSK Commerce i Vodogradnje Rijeka.
Zajednica ponuditelja Adriaing Koper Inženjering i Adriaing je žalbom osporavala zakonitost provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, kao i razloge odbijanja svoje ponude te je zatražila poništenje Odluke o odabiru.
Državna komisija je žalbene navode ocijenila osnovanima te je u rješenju, među ostalim, navela da "naručitelj Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda nije obrazložio na temelju kojih je konkretnih činjenica zaključio da raspolaže potpunim informacijama dostatnim za zaključak da žalitelj nije dokazao raspolaganje opremom zahtijevanom dokumentacijom o nabavi niti zbog čega bi dostava dokaza o raspolaganju istom opremom putem drugog izvora predstavljala izmjenu ponude."
Protiv rješenja Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.
Vrijednost projekta "Dogradnja luke Ika – Sekundarni lukobran i Zapadna obala" je 7,9 milijuna eura, a procijenjena vrijednost građevinskih i drugih radova oko 5,8 milijuna eura. Obuhvaća izgradnju sekundarnog lukobrana i zapadne obale, čime bi luka Ika dobila novih 55 komunalnih vezova, uz veću sigurnost pristajanja i plovila na vezu.
Projekt se financira sa 7,87 milijuna eura bespovratnih sredstava EU kroz Program "Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.", a 83.000 eura za projektantski nadzor i administrativnu pomoć osigurava Županijska lučka uprava.
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