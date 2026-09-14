Politički okršaj zbog ilegalnog otpada: Bosanac prozvao HDZ, odgovorila mu bivša ministrica

Dodala je kako će slučaj ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću biti dio te rasprave, istaknuvši da je važno spriječiti da se takav kriminal događa bilo gdje u Hrvatskoj ili Europskoj uniji. “Ilegalni prekogranični promet otpada ozbiljan je europski problem. Zato je potreban zajednički europski odgovor i suradnja država članica kako bi se takav kriminal spriječio”.