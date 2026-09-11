Evo kad počinje sanacija otpada u Gospiću: Direktor Fonda za zaštitu okoliša otkrio nam je datum

"Razumijemo građane i svi koji žele shvatiti ovo, znaju da je to kompleksno. Voljeli bismo da možemo sanirati 33.000 tona odmah, ali to je teško. I teško je reći da se to može u tri mjeseca. Uskoro ćemo objaviti plan zbrinjavanja, razmatramo sve opcije. Ponavljam, svi ovi koraci pokazuju da je državi stalo to sanirati. S rokovima ćemo izaći i, ponavljam, sve ćemo sanirati i cilj nam je vratiti lokaciju u prvobitno stanje. Zato, sve pozivam da se manje politizira."