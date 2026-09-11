LUKA BALEN
Evo kad počinje sanacija otpada u Gospiću: Direktor Fonda za zaštitu okoliša otkrio nam je datum
Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak i komentirao sanaciju opasnog otpada u Gospiću.
"Provodili smo paralelno dva postupka nabave, jedan za 650 tona neopasnog otpada i odabran je ponuditelj, koji je odustao. Ubrzo smo pronašli drugo rješenje i već od ponedjeljka se kreće s njima na teren. Vlada je promptno reagirala", kazao je Balen pa nastavio:
"Što se opasnog otpada tiče, postupak još traje i to ne mogu komentirati."
Dakle, od ponedjeljka 14. rujna se ide na teren.
"Rok za sanaciju neopasnog otpada je 45 dana i bit će to obavljeno vrlo brzo jer oni koji to rade su uhodani."
Zašto se takva mjera nije donosila ranije?
"Krenuli smo u sve te postupke nakon nalaza Geotehničkog fakulteta i, temeljem toga, išli smo u daljnje korake. Bitno je reći da se problem rješava. Ovo je jasna poruka da Vlada sve rješava. Razumijem brigu građana, ali ovo je jasan pokazatelj da će se sve promptno riješiti."
Što se prekrivanja otpada tiče, Balen tvrdi da će po ugovaranju izvođača, preko njega ići folija i s tijekom sanacije, ona će se odmatati.
"Ta folija je nepropusna i privremeno će se koristiti da ne bi bilo oborinskih voda i kanala koji se kreiraju. Ponavljam, to je privremena mjera, paralelna s postupkom sanacijom."
Što je najznačajnija nepoznanica kod sanacije?
"Uz opasni otpad, tamo ima zemlje, građevinskog materijala... Uzimaju se uzorci i ono što znamo je da otpad nije heterogen, specifičan je. Plan je opasni otpad jasno razdvojiti od neopasnog jer utječe na sanaciju i sami trošak. Zato je bitno uzimati uzorke kroz ovaj i sljedeći tjedan. Velike međunarodne grupacije iz Njemačke, Mađarske, Francuske, Belgije... su nam se javile s ponudama. Sve razmatramo."
Ministrica Marija Vučković izjavila je da nije realno očekivati da će sve biti sanirano u tri mjeseca.
"Razumijemo građane i svi koji žele shvatiti ovo, znaju da je to kompleksno. Voljeli bismo da možemo sanirati 33.000 tona odmah, ali to je teško. I teško je reći da se to može u tri mjeseca. Uskoro ćemo objaviti plan zbrinjavanja, razmatramo sve opcije. Ponavljam, svi ovi koraci pokazuju da je državi stalo to sanirati. S rokovima ćemo izaći i, ponavljam, sve ćemo sanirati i cilj nam je vratiti lokaciju u prvobitno stanje. Zato, sve pozivam da se manje politizira."
Benkovac?
"Dobili smo izvještaj koji je javno objavljen i tu je odluka o sanaciji već pripremljena. Vrlo brzo će se krenuti s daljnjim mjerama i javnost ćemo brzo o svemu izvijestiti. Isto ima značajne količine otpada, koji je, prema prvim deklaracijama, neopasan. Pristupamo sanaciji i drugih područja, kao Samobor, Poznanovec i još četiri lokacije", zaključio je Luka Balen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare