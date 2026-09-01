Porasla inflacija u Hrvatskoj, oglasio se ministar Ćorić

Ćorić je na konferenciji za medije u Ministarstvu financija izjavio da su ovakvi trendovi očekivani, s obzirom i na vanjske čimbenike koji utječu na cijenu energenata na svjetskoj razini i na koje nije moguće utjecati. No, kao pozitivnu je apostrofirao činjenicu da se Hrvatska stopom inflacije iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha eurozone te sve više približava europskom prosjeku.