Novotny za N1: Postojeći Plenkovićev ekonomski model se iscrpio, val se ispuhao

"Ispuhao se val rasta potrošnje kućanstava. Kućanstva na ovoj razini cijena manje troše. Cijelo su vrijeme rasle cijene i u jednom se trenutku uspostavila ravnoteža i građani više ne troše onako kako su trošili nakon prvog vala rasta plaća. Udarili smo u plafon, došli smo do točke kad rast produktivnosti to više ne dozvoljava ili je niži od rasta ekonomske aktivnosti. Više se ne može očekivati da će građani financirati gopsodarski rast. To se neće dogoditi", upozorio je ekonomist Damir Novotny.