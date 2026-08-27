"UDARILI SMO U PLAFON"
Novotny za N1: Postojeći Plenkovićev ekonomski model se iscrpio, val se ispuhao
Ekonomski analitičar Damir Novotny u našem Pregledu dana komentirao je ekonomsku situaciju u Hrvatskoj i usporavanje gospodarskog rasta. S njim je razgovarao novinar Ivan Hrstić
"Ispuhao se val rasta potrošnje kućanstava. Kućanstva na ovoj razini cijena manje troše. Cijelo su vrijeme rasle cijene i u jednom se trenutku uspostavila ravnoteža i građani više ne troše onako kako su trošili nakon prvog vala rasta plaća. Udarili smo u plafon, došli smo do točke kad rast produktivnosti to više ne dozvoljava ili je niži od rasta ekonomske aktivnosti. Više se ne može očekivati da će građani financirati gopsodarski rast. To se neće dogoditi", upozorio je ekonomist Damir Novotny.
Iscrpljeni ekonomski model
Dodao je i kako je i turizam došao do točke kad više ne može biti značajan pokretač ekonomskog rasta te da su nam vrlo slabe i prerađivačke industrije, koje blago rastu, ali imaju slabo učešće u kreairanju novostvorene vrijednosti.
"Postojeći ekonomski model se iscrpio i ne možemo više očekivati da će na valu investicija javnog sektora, financiranih iz EU fondova, na valu optimizma građana i rasta potrošnje građana gospodarstvo rasti. Vlada se opredijelila za kvazikensijanski koncept, gdje fiskalnom potrošnjom financira ekonomski rast. Dugoročno ne možete na to računati", naglasio je Novotny.
Napomenuo je da je Njemačka provela strukturne reforme, u prva tri kvartala, i da ima solidan rast samo zato što je industrija bila konkurentnija pa su stvorili novu vrijednost.
"Počeo je djelovati normalni tržišni mehanizam"
"To kod nas nije slučaj. Mi plivamo na potrošnji novca iz europskih fondova, na turizmu kao uobičajenom pokretaču ekonomskog rasta te umjetno stvorenoj domaćoj potrošnji, koja se financira zaduživanjem", istaknuo je ekonomski analitičar.
Kazao je i kako vlada ne može građanima odrediti koliko će trošiti i oni se prilagođavaju realnosti.
"Potrošit ću koliko ja mislim da mogu. Ako ne mogu potrošiti više ili ocijenim da su mi cijene previsoke, prestat ću trošiti jer je to racionalno ponašanje, a ne zato što mi vlada kaže. Kad cijene rastu, potrošnja pada i u turizmu zbog previsokih cijena", upozorio je Novotny i napomenuo kako to samo znači da je počeo djelovati normalni tržišni mehanizam.
Strahuje od stagnacije i visoke inflacije
"Sad se čini da bi ovaj pad mogao biti ljekovit zbog usporavanja rasta cijena. Gospodarski rast je rezultat visoke stope inflacije. Smanjenje realne potrošnje i svođenje u realne okvire će djelovati na pad, odnosno usporavanje inflacije. HNB smanjuje apetite prema zaduživanju, više se građani neće moći lako zaduživati", kazao je.
Novotny se pribojava da će doći do gospodarske stagnacije u uvjetima visoke inflacije jer druge vlade nisu, poput naše, plaćama dizale ekonomski rast u ovim uvjetima, nego povećanjem produktivnosti. Očekuje da će vlada pokušati ohladiti zahtjeve za povećanjem plaća u javnom sektoru i mirovina.
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