Tvrtka Mate Rimca prvi put se oglasila o vraćanju milijuna

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) također je nedavno istaknula da se ocjena ostvarenja ciljeva projekta robotaksija tvrtke Verne može donijeti tek nakon završetka provedbe i pregleda dokumentacije, pri čemu je ta tvrtka iz sastava Rimac grupe završni zahtjev za nadoknadu sredstava dužna podnijeti u roku od 30 dana od isteka provedbe projekta, dok u tom razdoblju može i pravdati preostali dio isplaćenog predujma.