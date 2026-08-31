Porezna poslala opomene za neplaćeni porez na nekretnine: Evo što kažu o žalbama

"To znači da obveza utvrđena izvršnim poreznim rješenjem postoji i za vrijeme trajanja žalbenog postupka te se među poreznim obveznicima mogu pojaviti slučajevi u kojima će obvezu biti potrebno podmiriti prije konačnog okončanja postupka po prigovoru/žalbi na drugom stupnju. Ako se u daljnjem postupku utvrdi da porezna obveza nije trebala biti utvrđena ili da je trebala biti utvrđena u manjem iznosu, izvršit će se odgovarajuće usklađenje porezno-knjigovodstvenog stanja, odnosno povrat eventualno preplaćenog iznosa", kažu iz Porezne uprave.