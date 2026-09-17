magnitude 3.6 po Richteru
Potres kod Senja
Umjeren potres magnitude 3.6 po Richteru zabilježila je u četvrtak prijepodne na području Senja Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku zagrebačkog PMF-a.
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Potres se dogodio u 10,47 sati, a epicentar je bio kod mjesta Krmpotske Vodice, 14 kilometara sjeveroistočno od Senja.
Intenzitet potresa u epicentru iznosio je IV-V stupnjeva po EMS ljestvici.
🔔#Earthquake (#potres) M3.3 occurred 26 km SW of #Ogulin (#Croatia) 7 min ago (local time 10:47:32). More info at:— EMSC (@LastQuake) September 17, 2026
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