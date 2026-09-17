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magnitude 3.6 po Richteru

Potres kod Senja

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Hina
|
17. ruj. 2026. 11:38
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Potres kod Senja
Seizmološka služba Hrvatske

Umjeren potres magnitude 3.6 po Richteru zabilježila je u četvrtak prijepodne na području Senja Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku zagrebačkog PMF-a.

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Potres se dogodio u 10,47 sati, a epicentar je bio kod mjesta Krmpotske Vodice, 14 kilometara sjeveroistočno od Senja.

Intenzitet potresa u epicentru iznosio je IV-V stupnjeva po EMS ljestvici.

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senj potres

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