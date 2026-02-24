Potres kod Sinja

Oko 10:20 sati, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom 18 kilometara jugozapadno od Sinja.
Magnituda potresa iznosila je 2,4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.
