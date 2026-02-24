Oglas

BLAGO PODRHTAVANJE

Potres kod Sinja

author
N1 Info
|
24. velj. 2026. 11:29
Sinj
Ivo Cagalj/PIXSELL

Oko 10:20 sati, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom 18 kilometara jugozapadno od Sinja.

Magnituda potresa iznosila je 2,4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.

Teme
potres sinj

N1 KVIZ