oko 11 sati
Potres pogodio okolicu Zadra: "Čulo se kao grmljavina"
U nedjelju oko 11.25 sati okolicu Zadra je pogodio potres.
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Potres se dogodio u 11:25, a epicentar je bio 13 kilometara istočno od Zadra. Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, objavila je Seizmološka služba
Građani su ostavili brojne komentare "čulo se kao grmljavina", "lagana tutnjava", "jaka eksplozija", "grmljavina u trajanju nekoliko sekundi", "podrhtavanje i buka poput eksplozije"...
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