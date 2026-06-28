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oko 11 sati

Potres pogodio okolicu Zadra: "Čulo se kao grmljavina"

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N1 Info
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28. lip. 2026. 12:19
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zadar
EMSC

U nedjelju oko 11.25 sati okolicu Zadra je pogodio potres.

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Potres se dogodio u 11:25, a epicentar je bio 13 kilometara istočno od Zadra. Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, objavila je Seizmološka služba

Građani su ostavili brojne komentare "čulo se kao grmljavina", "lagana tutnjava", "jaka eksplozija", "grmljavina u trajanju nekoliko sekundi", "podrhtavanje i buka poput eksplozije"...

Teme
potres zadar

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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