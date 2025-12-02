ZABRINJAVAJUĆA SITUACIJA
Povjerenje u medije na samom europskom dnu: "Građani se aktivno izbjegavaju informirati"
Povjerenje hrvatskih građana u medije i njihova želja za informiranjem među najmanjima su u EU, a konstruktivno novinarstvo mogući je pokretač pozitivnih društvenih promjena, rečeno je u utorak na konferenciji "Konstruktivno novinarstvo: Korak prema vijestima kakve trebamo".
Otvarajući konferenciju, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek je istaknula važnost suradnje s Agencijom za elektroničke medije (AEM), organizatorom skupa, na uspostavi platforme s transparentnim podacima o vlasništvu i financiranju hrvatskih medija, a naročito mreže hrvatskih provjeravatelja točnosti informacija (fact checkera) putem platforme "Točno tako".
"Hrvatska mreža fact-checkera prepoznata je i u Europi"
"Naša mreža fact-checkera prepoznata je i u Europi kao dobar primjer prakse kojom smo anticipirali ono što je predviđeno Europskim aktom o slobodi medija. U ovom trenutku na europskoj razini raspravljamo i o budućim koracima koji se tiču europskog štita za demokraciju gdje su profesionalni mediji, medijska pismenost, provjera informacija i jačanje otpornosti građana na dezinformacije istaknuti kao prioriteti za čuvanje demokracija", kazala je Obuljen-Koržinek.
Ravnatelj AEM-a Josip Popovac ocijenio je da je ova međunarodna konferencija u Hrvatskoj iznimno značajna jer okuplja znanstvenike i medijske stručnjake koji nude novi model kojim bi se moglo vratiti povjerenje u medije i novinarstvo.
"Temelj svake demokracije je konstruktivan dijalog. U sklopu konferencije bit će predstavljene edicije iz biblioteke "Točno tako bo.ok" koji pokazuju kako je novinarstvo zapalo u izrazitu destruktivnu fazu. S druge strane, novim pristupom i ponuđenim modelom konstruktivnog novinarstva, mediji mogu postati most između suprotstavljenih i polariziranih strana u društvu", kazao je Popovac.
Zamjenik ravnatelja AEM i voditelj projekta "Točno tako" Robert Tomljenović predstavio je konstruktivno novinarstvo kao pokretača pozitivnih promjena u društvu te moguću platformu za ostvarenje društvenog dijaloga.
"Je li novinarstvo otporno na "čelični stisak" društvenih medija i umjetne inteligencije?"
"Konferencijom "Konstruktivno novinarstvo: Korak prema vijestima kakve trebamo" zapravo želimo potaknuti razmišljanje je li sadašnje novinarstvo baš najbolje koje može biti, je li otporno na društvene probleme i negativni utjecaj modernog doba i "čeličnog stiska" društvenih medija, umjetne inteligencije i algoritama koji nam zapravo određuju o čemu da se informiramo", kazao je Tomljenović.
Istaknuo je i da je konstruktivno novinarstvo važan koncept koji bi trebali usvojiti i vratiti novinarstvo njegovim temeljima – novinarstvu koje će propitivati, analizirati, ali i nuditi konstruktivna rješenja. Kazao je i da je medijima koji su preuzeli model konstruktivnog novinarstva porasla gledanost, slušanost i čitanost, ali naglasio je i kako je povjerenje hrvatskih građana u medije i novinarstvo među najslabijima u Europi.
"Građani se u Hrvatskoj aktivno izbjegavaju informirati. Trebamo se zapitati koja je u tome uloga medija i zašto je palo povjerenje građana u novinarstvo. Zašto u EU hrvatski građani najmanje vjeruju novinarima. Nažalost, dio odgovora leži u medijima, medijskim praksama i uređivanju medija koji su dobrim djelom, ali i previše fokusirani na bad news i clickbait", kazao je Tomljenović.
"Konstruktivno novinarstvo, kao i srodna praksa tzv. solutions novinarstva, mijenjaju percepciju novinara – s jedne strane, što je sve vrijedno da postane vijest, a s druge strane, podižu svjesnost da se upravo kroz kontekst, nijansirano izvještavanje i razgovor mogu uspješnije približiti publici", rekla je Petra Kovačević s zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti (FPZG), suorganizatora konferencije ostvarene i u partnerstvu s Hrvatskom udrugom digitalnih izdavača (HUDI).
Konferencija je prilika i za hrvatske redakcije da upoznaju korake koji mogu unaprijediti njihovo novinarstvo, a onda i naše društvo, dodala je.
U radnom dijelu konferencije, iznimno posjećena i zapažena predavanja održali su Ulrik Haagerup, dugogodišnji glavni urednik dnevnih novina i informativnog programa javnog servisa u Danskoj, osnivač Constructive Institute i autor knjige "Constructive News", te Peter Bro, profesor novinarstva na Sveučilištu Južne Danske i jedan od ključnih istraživača konstruktivnih medijskih praksi u Europi.
Dan nakon otvaranja konferencije, u srijedu, slijede specijalizirane radionice namijenjene novinarima i urednicima koji žele primijeniti konstruktivne prakse u vlastitim redakcijama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare