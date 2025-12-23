Oglas

Povlači se popularni kuhinjski uređaj: Opasan je za korištenje, ako ste ga kupili - vratite ga

N1 Info
23. pro. 2025. 11:58
Pexels / Ilustracija

Iz Državnog inspektorata (DIRH) obavijestili su potrošače o povlačenju kuhinjskog uređaja zbog opasnosti prilikom korištenja.

Riječ je o proizvodu Friteza na ulje, robne marke Switch ON, serijskog broja 1267663-5221, DF-G0201.

Proizvođač je njemački Kaufland Stiftung & Co., a uvoznik i distributer je Kaufland Hrvatska, koji ujedno proizvod stavlja na tržište.

Povlači se zbog postojanja opasnosti od požara i opeklina, zbog previsokih temperatura ulja tijekom ispitivanja zagrijavanja.

Državni inspektorat izdao je obveznu mjeru zabrana stavljanja proizvoda na tržište i povlačenje proizvoda s tržišta.

Potrošače su upozorili da prestanu upotrebljavati proizvod te se obratite trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen.

