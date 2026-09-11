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Objekti za sada nisu ugroženi

Požar na Braču i dalje aktivan, gašenje otežava jak vjetar

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Hina
|
11. ruj. 2026. 20:01
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11.09.2026., Klis - Pogled na Split i pozariste na Bracu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Požar koji je izbio u četvrtak navečer između Ložišća i Grabovice na otoku Braču i dalje je aktivan, a gašenje otežava jak vjetar, doznaje se od vatrogasaca.

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Požar gase vatrogasne snage s Brača i iz Splitsko-dalmatinske županije, a vatrogascima su danas pomagala dva Air traktora i pet kanadera, izvijestila je u petak predvečer Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

"Najviše posla imamo na južnoj strani požarišta. Objekti za sada nisu ugroženi, a vatrogasci aktivno rade na gašenju i saniranju požarišta", rekao je vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te istaknuo da su angažirane dodatne snage s kopna iz Operativnog područja Omiš i Trogir te Intervencijska vatrogasna postrojba Split.

Kovačević je rekao Hini da je u kasnim poslijepodnevnim satima požar intenzivan na jugoistočnom dijelu požarišta te gašenje otežava jak vjetar.

Prva dojava o požaru vatrogascima je stigla u četvrtak nešto poslije 23 sata. Vatrogasci su se cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati brojne objekte. 

Vatrom je uglavnom zahvaćena borova šuma, a trenutačna procjena izgorene površine je oko 1500 hektara.

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Teme
požar požar na braču požari vatrogasci

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