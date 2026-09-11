Požar na Braču i dalje aktivan, gašenje otežava jak vjetar

"Najviše posla imamo na južnoj strani požarišta. Objekti za sada nisu ugroženi, a vatrogasci aktivno rade na gašenju i saniranju požarišta", rekao je vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević te istaknuo da su angažirane dodatne snage s kopna iz Operativnog područja Omiš i Trogir te Intervencijska vatrogasna postrojba Split.