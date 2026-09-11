"Jutros je situacija puno bolja. Na južnom dijelu požarišta još imamo otvorenog plamena. Na ostalim dijelovima imamo povremene aktivacije koje brzo saniramo. Protupožarni zrakoplovi već rade te očekujemo da će se i ova situacija na južnom dijelu riješiti te onda nastavljamo sa sanacijom požarišta", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.