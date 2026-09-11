OPASNOST JENJAVA
VIDEO / Dramatična noć na Braču: Vatrogasci pripremili evakuaciju stanovništva, ali jutro donosi dobre vijesti
Situacija na požarištu na Braču s odmakom jutra znatno je bolja, a u gašenje su uključena četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415. Tijekom noći vatra se zbog jakog vjetra približila naseljima Ložišća i Bobovišća, no vatrogasci su uspjeli obraniti sve stambene objekte.
Županijski vatrogasni operativni centar Split dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ložišća zaprimio je u četvrtak u 22:13. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i makiju na teško pristupačnom terenu, a jak vjetar dodatno je otežavao gašenje.
Tijekom noći požar se počeo približavati Ložišćima i Bobovišćima. Vatrogasci su najprije uspjeli obraniti Ložišća, nakon čega se borba s vatrom nastavila na području Bobovišća. Zbog požara bili su isključeni lokalni dalekovod i zatvorena lokalna cesta.
Zbog opasnosti za stanovništvo počele su i pripreme za moguću evakuaciju morskim putem iz Bobovišća prema Sutivanu. Na područje su upućeni brodovi Lučke kapetanije Split, Hrvatske gorske službe spašavanja i pomorske policije.
Prema stanju u 3:30 sati potpuna evakuacija ipak nije bila potrebna. Stanovnici su bili izmješteni prema Bobovišćima na Moru, gdje su plovila bila spremna prihvatiti ugrožene osobe, no nije bilo potrebe za njihovim daljnjim prebacivanjem morskim putem.
U gašenju je sudjelovalo 70 vatrogasaca s 20 vozila iz DVD-ova Supetar, Bol, Pučišća, Selca i Milna. Tijekom noći odlučeno je i da im se u pomoć upute dodatne snage s kopna, koje su prema Braču krenule trajektom.
Iz Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije u ispomoć su poslana ukupno 33 vatrogasca s deset vatrogasnih vozila. Na Brač su upućene snage DVD-ova Mladost, Gomilica, Split, Solin, Vranjic i Slatine, JVP-a Split i Trogir, Operativnog područja Makarska te županijski vatrogasni zapovjednik.
U jutarnjim satima u gašenje su uključena i četiri protupožarna zrakoplova CL-415.
"Jutros je situacija puno bolja. Na južnom dijelu požarišta još imamo otvorenog plamena. Na ostalim dijelovima imamo povremene aktivacije koje brzo saniramo. Protupožarni zrakoplovi već rade te očekujemo da će se i ova situacija na južnom dijelu riješiti te onda nastavljamo sa sanacijom požarišta", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
Vatrogasci upozoravaju da vremenski uvjeti i dalje pogoduju izbijanju požara raslinja te pozivaju građane na poseban oprez i podsjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi.
Građane i turiste također su pozvali da se ne približavaju požarištu radi fotografiranja i snimanja jer time ugrožavaju vlastitu sigurnost te otežavaju rad vatrogasaca i drugih službi. U slučaju požara građani trebaju odmah nazvati vatrogasce na broj 193.
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