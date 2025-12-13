Oglas

Požar u Zaboku pod kontrolom, župan: "Poruka građanima poslane iz predostrožnosti"

N1 Info
13. pro. 2025. 20:05
13.12.2025., Zabok- Policijski ocevid nakon pozara koji je izbio u pogonu Ciaka u Zaboku. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Ispred CIAK-ovog pogona u Zaboku gdje je buknuo požar, nalaze se policija i vatrogasci, a požar koji je buknuo u noći na subotu, ugašen je oko 18 sati.

Stjepan Skuliber, načelnik Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, izjavio je za HRT da je požar službeno ugašen u subotu oko 18 sati. Provodi se raščišćavanje. Očekuje se, kazao je, da će službeni policijski očevid vjerojatno početi ujutro. 

Iz Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" mjerenje zraka provodili su od 2 sata u noći do ujutro i to ne samo na mjestu požara nego i na području grada Zaboka, općine Veliko Trgovišće i grada Oroslavlja, kazao je Skuliber.

Nema zagađenja u zraku

Napominje da nisu pronađena zagađenja u zraku na području općine Veliko Trgovišće, grada Zaboka i grada Oroslavlja. Nešto je bilo na samom požarištu, ali ne ono koje bi bilo opasno, dodao je i zahvalio vatrogascima za izvrsno odrađen posao. 

Odmah po dojavi požara, tvrdi Skuliber, došli su on, gradonačelnica Zaboka, župan Krapinsko-zagorske županije i ostali koji su ondje trebali biti, a preko lokalnih medija obavijestili su građane što se događa.


Župan Kolar je naveo, kako je preporuka o zatvaranju prozora, bila mjera opreza i predostrožnosti.


"Poruka građanima poslane iz predostrožnosti"

- Požar je bio velik, bila je noć i magla. Teško je bilo procjenjivati kut i gdje vjetar ide. Iz preventive smo se odlučili poslati takvu poruku. Prve reakcije ljudi danas ujutro bile su u krajnjoj liniji pozitivne, znači da sustav funkcionira i to je najbitnije, kazao je Kolar.

Upitan o činjenici kako to nije prvi požar na tom području, istaknuo je djelovanje inspekcije i kontrole.

- Činjenica jest da postoje inspekcije i kontrole. Prema informacijama koje imam prije mjesec dana je bila kontrola u tvornici i sve je bilo u redu. Naravno da će istraga pokazati što je uzrok ovog požara, još jedanput ću napomenuti, ono što je najbitnije, da nije bilo ni u jednom trenutku opasnosti za ljudsko zdravlje, poručio je.

ZABOK ciak požar u zaboku

