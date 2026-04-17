Poznata trgovina povlači kuhinjski pribor zbog opasnih tvari

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda ŽLICA ZA ŠPAGETE, zbog povećane količina primarnih aromatskih amina.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
Detalji o opozivu vidljivi su na web stranici subjekta.
Podaci o proizvodu:
- Proizvođač: RENA Küchenhelfer GmbH, Njemačka
- Maloprodaja: TEDi poslovanje d.o.o., Zagreb
- Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
