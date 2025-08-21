Poznato kada se vraćaju zagrebački vijećnici u klupe, evo što ih sve čeka

"Navedena će sjednica biti proračunska, budući je na dnevnom redu i rebalans proračuna za 2025. godinu, kojim se ukupni gradski proračun u iznosu od oko 2,94 milijarde eura povećava za oko pet posto vrijednosti ili nominalno u visini od 147 milijuna eura. Od toga se na Grad u užem smislu odnosi 114 milijuna eura, a na proračunske korisnike 33 milijuna eura", stoji u priopćenju.