Turistici kojoj su u Zagrebu taksi vožnju naplatili 1506 eura vratili dio novca. Policija provodi izvide

Obavještavamo Vas kako je Policijska uprava zagrebačka zaprimila prijavu u svezi prijevare prilikom korištenja usluge taksi prijevoza na štetu državljanke Novog Zelanda te u svezi iste poduzimaju izvide, po čijem završetku će provesti kriminalističko istraživanje ukoliko se utvrde obilježja kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, o čemu će oštećena biti upoznata putem kanala međunarodne policijske suradnje.

U slučaju takvih ili sličnih događaja, važno je istaknuti da oštećena osoba bez odgode prijavi događaj u najbližoj policijskoj postaji i da raspolaže konkretnim materijalnim ili personalnim dokazima u pogledu računa izdanog od strane taksi prijevoznika, na koji način je izvršeno plaćanje (gotovinom, debitnom karticom), na kojoj relaciji je pružena usluga taksi prijevoza, da li su druge osobe istovremeno koristile uslugu (članovi obitelji i dr.), naziv taksi prijevoznika, reg. oznaka taksi vozila i sl. uz napomenu kako se kazneno djelo "prijevara", ukoliko je pribavljena mala imovinska korist (132,73 eura ili manje) progoni privatnom tužbom.

Također je važno napomenuti kako je neophodno da građani prije korištenja usluga taksi prijevoza provjere tarifu pružanja takvih usluga bez skrivenih troškova u osobnom kontaktu sa vozačem ili oznakama na taksi vozilu ili korištenjem mobilnih aplikacija za pružanje takvih usluga kako ne bi došlo do opisanih događaja odnosno dovođenja građana u zabludu od strane taksi prijevoznika.