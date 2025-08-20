Turistici kojoj su u Zagrebu taksi vožnju naplatili 1506 eura vratili dio novca. Policija provodi izvide

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide.
"Znam zašto zovete, ne bih ništa komentirao, samo mogu reći da su gospođi sredstva vraćena. Nije joj naplaćeno 1506 eura nego 150 eura, za 24sata kratko je kazao taksist.
Podsjetimo, Novozelanđanka je doživjela šok prilikom dolaska u Zagreb krajem svibnja ove godine. Kako je kazala za Jutarnji list , taksist joj je naplatio je 1506 eura za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice.
Carol je prvotno pristala platiti 65 eura, a vozač joj je kasnije rekao da vožnja iznosi 150 eura, no nakon transakcije na kartici naplaćeno je vrtoglavih 1506 eura.
Turistkinja je prijavila slučaj Visi i policiji, te je potvrdila da joj je danas sjeo povrat novca.
Ipak vožnja joj je naplaćena 150 eura, kako je kazao i taksist.
Vezano uz događaj s turistkinjom s Novog Zelanda, upit su poslali i zagrebačkoj policiji. Evo što su odgovorili.
Obavještavamo Vas kako je Policijska uprava zagrebačka zaprimila prijavu u svezi prijevare prilikom korištenja usluge taksi prijevoza na štetu državljanke Novog Zelanda te u svezi iste poduzimaju izvide, po čijem završetku će provesti kriminalističko istraživanje ukoliko se utvrde obilježja kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, o čemu će oštećena biti upoznata putem kanala međunarodne policijske suradnje.
U slučaju takvih ili sličnih događaja, važno je istaknuti da oštećena osoba bez odgode prijavi događaj u najbližoj policijskoj postaji i da raspolaže konkretnim materijalnim ili personalnim dokazima u pogledu računa izdanog od strane taksi prijevoznika, na koji način je izvršeno plaćanje (gotovinom, debitnom karticom), na kojoj relaciji je pružena usluga taksi prijevoza, da li su druge osobe istovremeno koristile uslugu (članovi obitelji i dr.), naziv taksi prijevoznika, reg. oznaka taksi vozila i sl. uz napomenu kako se kazneno djelo "prijevara", ukoliko je pribavljena mala imovinska korist (132,73 eura ili manje) progoni privatnom tužbom.
Također je važno napomenuti kako je neophodno da građani prije korištenja usluga taksi prijevoza provjere tarifu pružanja takvih usluga bez skrivenih troškova u osobnom kontaktu sa vozačem ili oznakama na taksi vozilu ili korištenjem mobilnih aplikacija za pružanje takvih usluga kako ne bi došlo do opisanih događaja odnosno dovođenja građana u zabludu od strane taksi prijevoznika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
