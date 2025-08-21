Plenković: Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu, pozivam Milanovića da prestane širiti dezinformacije

"Kao država odlučno idemo u smjeru razvoja tržišta kapitala – iza nas je 15 izdanja ulaganja u državne obveznice i u trezorske zapise", rekao je i dodao da će se važan iskorak u tom smjeru dogoditi u ponedjeljak, kada će se u Zagrebu, na poziv potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca, okupiti ministri financija i dužnosnici Slovenije, Poljske, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Mađarske i Sjeverne Makedonije. Oni će potpisati memorandum koji, kako je rekao, predstavlja povijesni iskorak za razvoj tržišta kapitala koje ima velik potencijal.