Teška nesreća na A3: Sudarila se četiri vozila, ozlijeđene tri osobe

N1 Info , Hina
21. kol. 2025. 12:57
Na autocesti A3 u smjeru Bregane u četvrtak oko podneva došlo je do sudara četiri vozila u kojima su ozlijeđene tri osobe, dvije su prevezene u Kliniku za traumatologiju, a jedna u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici, rekli su Hini u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

"Očevid je u tijeku i promet se odvija otežano zaustavnom trakom", kažu u policiji. 

Medij su ranije objavili da je u velikoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici ozlijeđeno 10 ljudi, a jednog čovjeka su vatrogasci morali vaditi iz automobila.

Vatrogasci su dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira zaprimili u 12,10 sati, a pozvana je i policija kao i više vozila Hitne pomoći. Svi su, prema medijskim tvrdnjama, putovali u automobilima stranih tablica.

prometna nesreća zagrebačka obilaznica

