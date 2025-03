Pazite gdje stavljate tende i kakve su vam tegle za cvijeće, kazne su velike

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Uvodi se red u stambene zgrade. Neće više biti smeća na hodnicima, bicikala uz ograde - osim ako većina suvlasnika to ne dopusti. Zna se u koje vrijeme ne smije biti buke, a oni koji će pravila kršiti za to će i platiti kazne.

Život u zgradi sa sobom donosi brojne izazove. Reda bi trebao uvesti Pravilnik o kućnom redu u zgradama. Između ostalog, kaže da se kućni red i mir ne smije remetiti radnim danom od 15 do 17 i od 22 do 7 ujutro, vikendom i blagdanom od 13 do 17 i od 22 do 9 sati. A tu su i brojne druge odredbe koje se tiču zajedničkog prostora, piše Dnevnik.hr.

Bicikle se neće smjeti ostavljati na hodnicima, stubištima, negdje gdje mogu blokirati prolaz, već na mjestima gdje nikome ne smetaju. Na uličnim pročeljima balkona neće se smjeti postavljati tende ili sjenila. Ako ga netko drži na balkonu, cvijeće i drugo bilje mora biti u posudama koje su osigurane od pada i zadržavaju vodu da prilikom zalijevanja voda ne bi oštetila prozore, pročelje, fasadu zgrade. Također nije dozvoljeno bacanje bilo čega kroz prozore, vrata ili s balkona.

Dosad je kućni red bio mrtvo slovo na papiru, kažu iz Udruge predstavnika suvlasnika. Uz ovaj pravilnik suvlasnici mogu dodati i još svojih pravila.

“Pravilnik je dobar alat kojim se može uvesit red, dosad takvog alata nije bilo, nije postojao. To je dobar korak u dobrom smjeru gdje suvlasnici unutar zgrade imaju mogućnosti kako riješiti svoje probleme”, objasnio je Tin Bašić, suosnivač ZGRADOnačelnik.hr-a.

Najveća novost je da bi oni koji se pravila neće držati mogli biti sankcionirani, i to kaznama od 50 do 500 eura.

