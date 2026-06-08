tragedija u Velikoj Gorici
Pravobraniteljica: Molimo medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija
Ured pravobraniteljice za djecu očitovao se oko tragičnog događaja u školi u Velikoj Gorici.
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Priopćenje pravobraniteljice za djecu u povodu tragičnog događaja u Velikoj Gorici prenosimo u cijelosti:
"Ured pravobraniteljice za djecu duboko je potresen medijskim napisima o smrti djeteta u Velikoj Gorici i izražava iskrenu sućut obitelji preminuloga, prijateljima i školskoj zajednici u ovim teškim trenucima.
Molimo medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija kao i poštivanje prava na privatnost obitelji.
Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole i mobilizirali svi resursi potpore.
Medije pozivamo da s posebnom pažnjom i oprezom izvještavaju o događaju, poštujući najviše etičke standarde i načela. Apeliramo da se u izvještajima ne iznose detalji događaja i neslužbene informacije te informacije koje posredno mogu dovesti do otkrivanja identiteta djeteta.
Suzdržite se prenošenja izjava očevidaca i senzacionalističkog pristupa. Zaštita digniteta i privatnosti djeteta u ovim trenucima od najvećeg je značaja.
Apeliramo i na odgovornost na društvenim mrežama; budite odgovorni u objavama i komentarima i pokažite empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su prisustvovala tragičnom događaju kako bismo ih zaštitili, a ne dodatno traumatizirali."
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