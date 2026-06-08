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tragedija u Velikoj Gorici

Pravobraniteljica: Molimo medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija

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N1 Info
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08. lip. 2026. 19:26
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Konferencija visoke razine o Europskom jamstvu za djecu u organizaciji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Europske komisije i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Ured pravobraniteljice za djecu očitovao se oko tragičnog događaja u školi u Velikoj Gorici.

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Priopćenje pravobraniteljice za djecu u povodu tragičnog događaja u Velikoj Gorici prenosimo u cijelosti:

"Ured pravobraniteljice za djecu duboko je potresen medijskim napisima o smrti djeteta u Velikoj Gorici i izražava iskrenu sućut obitelji preminuloga, prijateljima i školskoj zajednici u ovim teškim trenucima.

Molimo medije i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija kao i poštivanje prava na privatnost obitelji.

Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole i mobilizirali svi resursi potpore.

Medije pozivamo da s posebnom pažnjom i oprezom izvještavaju o događaju, poštujući najviše etičke standarde i načela. Apeliramo da se u izvještajima ne iznose detalji događaja i neslužbene informacije te informacije koje posredno mogu dovesti do otkrivanja identiteta djeteta.

Suzdržite se prenošenja izjava očevidaca i senzacionalističkog pristupa. Zaštita digniteta i privatnosti djeteta u ovim trenucima od najvećeg je značaja.

Apeliramo i na odgovornost na društvenim mrežama; budite odgovorni u objavama i komentarima i pokažite empatiju prema obitelji i drugoj djeci koja su prisustvovala tragičnom događaju kako bismo ih zaštitili, a ne dodatno traumatizirali."

Teme
medijska etika pravobraniteljica za djecu psihološka podrška smrt djeteta zaštita privatnosti djece

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