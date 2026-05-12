Županijski sud u Zagrebu donio presudu u korist udruge Dugine obitelji

Županijski sud u Zagrebu ponovno je presudio u korist udruge Dugine obitelji u slučaju protiv zaklade Ordo Iuris, utvrdivši da je njihovom kampanjom i sadržajem na stranici “Krist i domovina” došlo do diskriminacije i uznemiravanja LGBTIQ osoba i njihovih obitelji, priopćila je udruga.
U obrazloženju presude sud posebno ističe da “javni moral” i “kršćanska tradicija” ne mogu biti opravdanje za diskriminaciju i poticanja na nju na temelju seksualne orijentacije.
Uz presudu, navodi se u priopćenju Dugine obitelji, sud je naložio uklanjanje diskriminatornog sadržaja i web stranice kristidomovina.hr te zabranio daljnje objavljivanje sadržaja koji diskriminira LGBTIQ osobe, njihove obitelji i djecu.
Presuda posebno upozorava da Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris homoseksualne osobe i obitelji prikazuje kao inherentno opasne za djecu te ih generalizira kao sklonije nasilju, ovisnostima i emocionalnim poremećajima, iako svaka osoba ili par koji žele posvojiti ili udomiti dijete prolaze detaljne institucionalne provjere upravo radi zaštite najboljeg interesa djeteta, stoji u priopćenju.
Sud zaključuje da ovakav način javne komunikacije objektivno stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje za LGBTIQ osobe te potiče diskriminaciju.
“Ova presuda velika je pobjeda za sve naše obitelji, ali i za društvo koje želimo graditi. Mi štitimo dobrobit djece, obitelji i zajednice koja se temelji na ljubavi, sigurnosti i uključivosti, a ne na mržnji, stigmatizaciji i širenju straha. Dugine obitelji nastavit će se boriti za društvo u kojem svako dijete i svaka obitelj imaju pravo na dostojanstvo i poštovanje”, izjavio je Daniel Martinović, predsjednik udruge Dugine obitelji.
U Duginim obiteljima podsjećaju da su i Vrhovni sud i Županijski sud u Zagrebu prije nekoliko godina donijeli nekoliko presuda protiv udruge Vigilare smatrajući da je svojim kampanjama diskriminirao i uznemiravao LGBTIQ osobe kampanjom, ali je i nakon toga Ordo Iuris nastavio je gotovo identičnu kampanju pod novim nazivom “Za Krista i domovinu”, koristeći isti narativ i poruke protiv LGBTIQ osoba i duginih obitelji.
Sud je sada i drugi put potvrdio da takve kampanje predstavljaju diskriminaciju i uznemiravanje, navodi se u priopćenju udruge Dugine obitelji.
