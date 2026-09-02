DULJI NADZOR POČINITELJA
Pravobraniteljica predlaže strože kazne za spolno zlostavljanje djece: "Kazna je kraća"
Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić u srijedu je zatražila da se počinitelji seksualnih delikata nad djecom dulje nadziru i strože kažnjavaju, predloživši to u sklopu savjetovanja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Zakona o izvršenju kazne zakona.
Uz dulji nadzor i strože kazne za počinitelje seksualnog nasilja na štetu djecu, pravobraniteljica predlaže i uspostavu Dječje kuće najkasnije do 2027. godine, sustavnije edukacije o prepoznavanju seksualnog nasilja i donošenje kodeksa dobre prakse za medijsko izvještavanje o seksualnom nasilju, priopćeno je iz njezina Ureda.
U postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Pravobraniteljica za djecu dala je mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora te na Akcijski plan za suzbijanje za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine kojim predlaže sustavniju i snažniju zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja.
Obvezno praćenje počinitelja spolnih delikata na štetu djece i nakon što izađu iz zatvora
Pravobraniteljica predlaže da se posebna mjera po punom izvršenju kazne u sklopu izmjena Kaznenog zakona obvezno određuje osuđenim za kaznena djela počinjena na štetu djece, a posebno za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.
Kod takvih kaznenih djela određivanje mjere ne bi se uvjetovalo postojanjem vjerojatnosti da će osuđenik ponoviti kazneno djelo, već će se obvezno odrediti svim počiniteljima upravo zato jer je riječ o kaznenom djelu počinjenom na štetu djece.
'Spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece ne bi trebalo otići u zastaru'
Uz to, pravobraniteljica predlaže da zastara kaznenog progona i izvršenja kazni ne zastarijeva za sva kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, a ne samo za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 166. Kaznenog zakona.
"Djeca koja su preživjela seksualno zlostavljanje i iskorištavanje dugo u sebi nose ranu zlostavljanja. Nažalost, sve češće svjedočimo slučajevima u kojima je kazna koju dobije zlostavljač kraća od oporavka i terapije zlostavljanog djeteta. Zbog izricanja niskih kazni, osobe osuđene za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta u kratkom roku brišu se iz kaznene evidencije čime im se otvara mogućnost da rade s djecom. Ovim prijedlogom da se posebna mjera po punom izvršenju kazne zatvora izriče obvezno onima koji su osuđeni za kaznena djela na štetu djece – želimo poslati poruku djeci da je država na njihovoj strani“, ističe pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.
Akcijskim planom za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine Vlada RH predlaže mjere za jačanje prevencije seksualnog nasilja i uznemiravanja, unaprjeđenje sustava podrške žrtvama seksualnog nasilja i snažniji rad s počiniteljima.
Prijedlog uspostave Dječje kuće
U tom smislu pravobraniteljica predlaže da se do 2027. uspostavi Dječja kuća kao ustanova u kojoj će seksualno zlostavljana djeca dobiti pomoć i podršku na jednom mjestu i koja će spriječiti retraumatizaciju djece višestrukim ispitivanjem u sigurnom okruženju.
Predlaže i sustavne preventivne programe suzbijanja seksualnog nasilja i uznemiravanja s jasno propisanim obrazovnim sadržajem i definiranjem ciljanih skupina kao i načinom na koji će se aktivnosti provoditi u školama.
Predložila je i edukacije stručnjaka koje su usmjerene na praktičan rad, kao i kodeks dobre prakse za medijsko praćenje seksualnog nasilja te zakonodavan okvir kojem su u fokusu prava djece koji bi trebao biti usmjeren na strože kazne za počinitelje seksualnog nasilja na štetu djece, trajno čuvanje podataka o počiniteljima u kaznenoj evidenciji, obvezno izricanje doživotne zabrane obavljanja dužnosti i djelatnosti koje uključuju redoviti kontakt djeteta neovisno o opasnosti od ponavljanja kaznenih djela te dugotrajnije praćenje počinitelja ovih kaznenih djela nakon izvršenja kazne.
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