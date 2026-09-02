Pravobraniteljica predlaže strože kazne za spolno zlostavljanje djece: "Kazna je kraća"

"Djeca koja su preživjela seksualno zlostavljanje i iskorištavanje dugo u sebi nose ranu zlostavljanja. Nažalost, sve češće svjedočimo slučajevima u kojima je kazna koju dobije zlostavljač kraća od oporavka i terapije zlostavljanog djeteta. Zbog izricanja niskih kazni, osobe osuđene za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta u kratkom roku brišu se iz kaznene evidencije čime im se otvara mogućnost da rade s djecom. Ovim prijedlogom da se posebna mjera po punom izvršenju kazne zatvora izriče obvezno onima koji su osuđeni za kaznena djela na štetu djece – želimo poslati poruku djeci da je država na njihovoj strani“, ističe pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić.