U međunarodnoj akciji hrvatska policija otkrila osam internetskih pedofila

Policija navodi da su osumnjičenici, osim javno odstupnih aplikacija za komunikaciju, koristili i aplikacije s tzv. end to end enkripcijom gdje su sudjelovali u razmjeni materijala seksualnog zlostavljanja djece i to kao članovi više grupa u kojima su sudionici iz različitih zemalja takve materijale učitavali i razmjenjivali.