Ante Kotromanović: Da su Rusi pobijedili Ukrajinu u roku mjesec dana, Vučić bi napao Kosovo

"Od prvog dana vidimo da je američka politička elita davala razne razloge napada na Iran. Nije jasno radi li se o rušenju režima, uništavanju sposobnosti iranske vojske, uništavanja laboratorija za obogaćivanje urana... Po meni, to je diletantski vođeno, što je zabrinjavajuće jer se radi o velikoj svjetskoj sili. Sad vidimo da je napravljeno nešto nesuvislo i nejasno. Po meni, podcijenili su iranski mentalitet i izdržljivost. Možda je iranskoj vojsci sve ovo dobro došlo. Značajno su osakaćeni, ali i dalje imaju sposobnost udara balističkim raketama, dronovima i to su očito mudro naučili iz prijašnjih sukoba s Izraelom i SAD-om pa tako koncipirali svoje ratovanje na duže staze. Ipak, neki razgovori postoje pa se nadam smirivanju. To je nužno, ovaj rat je potpuno besmislen i bespotreban. Ne vidim razliku između ruske agresije na Ukrajinu ili srpske na Hrvatsku s agresijom na Iran. To se ne može pravdati. Nadam se da ćemo ući u razdoblje kad se više razgovara o miru, manje o oružju i tko će koga napasti."