VOJNA ANALIZA
Ante Kotromanović: Da su Rusi pobijedili Ukrajinu u roku mjesec dana, Vučić bi napao Kosovo
Bivši ministar obrane Ante Kotromanović, u N1 Studiju uživo s Hrvojem Krešićem, komentirao je naoružavanje Srbije, ali i druga sigurnosna pitanja vezana uz regiju i svijet.
"Htio bih podsjetiti da su Hrvatska i Srbija 2009. potpisale bilateralni sporazum o vojno-tehničkoj suradnji. Temeljem njega smo im slali pomoć dok su bile poplave, a zajednički smo napravili desetak ili 15 vojnih vježbi različitih tipova. Sve što Aleksandar Vučić sad radi oko naoružavanja je unutarnji instrument, kojim jača svoju poziciju i poziciju svoje stranke, zajedno s pokušajem kontrole svih segmenata koji mu trebaju da bi otao na vlasti", rekao je Kotromanović pa nastavio:
"Također, tamo opsesivno pričaju o Kosovu, kojeg ne mogu prežaliti. Vjerujem da bi se Vučić sa svojim snagama i nešto Rusa spustio do Kosova, da je Rusija pobijedila Ukrajinu unutar mjesec dana. Tko bi to onda zaustavio?"
Napomenuo je i da postoje razlike u tome kad se Hrvatska naoružava, kao i kad se Srbija.
"Hrvatska je NATO članica i ima obveze. To ni po čemu nije prijetnja, niti bismo udružili snage pa napali Srbiju. To su notorne gluposti."
Izraelci su, prema informacijama, podosta uključeni u naoružavanje Srbije. Na to je upozorio i predsjednik Zoran Milanović pa pozvao na prekid trgovine s Izraelom.
"Ima više informacija o tome nego ja, ali definitivno su Izraelci prodali brojne sustave Srbima, čak mislim da su integrirali i Zagrepčanku u njihove zračne sustave. Zato, jasan mi je taj oprez, kao i politički odmak od Izraela. Također, neće naša vojska biti hendikepirana ako se ne surađuje s Izraelom. Naravno, lako je biti general poslije bitke, uvjeren sam da MORH radi najbolje što može i ima moju potporu."
Rat na Bliskom istoku, a u povećem obliku i onaj u Ukrajini, iskoristio je kao primjer novog doba ratovanja.
"Treba razmišljati o dronovima, on se danas koristi za sve dijelove ratovanja. Tu treba raditi i obučavati naše snage. Austrijanci obučavaju 200 timova na različitim timovima dronovima. U moje vrijeme je narativ bio potpuno drugačiji i pripremalo se potpuno drugačije. Sve je danas drugačije."
Kakva je onda u tom smislu temeljna vojna obuka?
"Imamo jednu domovinu i moj pristup bi uvijek bio teška vojna obuka, potpuna, kako smo i mi svi prolazili. Pobornik sam, a može me napasti bilo tko, da vojska bude vojska. Ili si vojnik... Nema priziva savjesti kad je u pitanju domovina. Da nije bilo ovakvih kao ja, takvih tipova, gdje bismo završili? Treba nam veća odanost u služenju domovini, koliko god to nekome teško padalo. Kad je u pitanju ugroza domovine, koga se zove? Vojnike. Zato bih, ali sad je to gotova stvar, obuka bi trajala minimalno četiri mjeseca, to je praksa u svijetu."
Podržava model kao izraelski, gdje bi svi išli na obuku, bez razlika između spolova.
"Ne bih radio razliku između muškarca i žene. Ima nas malo više od tri milijuna i s obzirom na događanja u svijetu, trebali bismo imati tako nešto."
A jedno od takvih događanja, koje spominje, jest situacija oko NATO saveza i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
"Savez se trese, ali dobra strana je što su članice sad svjesne da se moraju više oslanjati na sebe, manje na SAD. Jer, NATO će ostati, a Trumpov mandat će završiti za dvije godine."
Unutarnje probleme ima i američka vojska, smjenjuju se generali i zapovjednici, a dojam je i da se Iran podcijenilo.
"Poznajem mnogo američkih generala i to su ljudi s karakterom. Oni kažu kad se ne slažu s nečim i moguće da je to bio razlog za smjene. Možda je ministar rata htio potporu za kopnenu operaciju pa nije bio zadovoljan onime što su mu rekli. A možda je i egotriper pa čisti ljude koje ne vidi dovoljno odanima", ističe Ante Kotromanović i okreće se Iranu u zaključku:
"Od prvog dana vidimo da je američka politička elita davala razne razloge napada na Iran. Nije jasno radi li se o rušenju režima, uništavanju sposobnosti iranske vojske, uništavanja laboratorija za obogaćivanje urana... Po meni, to je diletantski vođeno, što je zabrinjavajuće jer se radi o velikoj svjetskoj sili. Sad vidimo da je napravljeno nešto nesuvislo i nejasno. Po meni, podcijenili su iranski mentalitet i izdržljivost. Možda je iranskoj vojsci sve ovo dobro došlo. Značajno su osakaćeni, ali i dalje imaju sposobnost udara balističkim raketama, dronovima i to su očito mudro naučili iz prijašnjih sukoba s Izraelom i SAD-om pa tako koncipirali svoje ratovanje na duže staze. Ipak, neki razgovori postoje pa se nadam smirivanju. To je nužno, ovaj rat je potpuno besmislen i bespotreban. Ne vidim razliku između ruske agresije na Ukrajinu ili srpske na Hrvatsku s agresijom na Iran. To se ne može pravdati. Nadam se da ćemo ući u razdoblje kad se više razgovara o miru, manje o oružju i tko će koga napasti."