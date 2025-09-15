Oglas

Karin Keller-Sutter

Predsjednica Švicarske, zemlje sa 100 tisuća Hrvata, dolazi u Hrvatsku

author
Hina
|
15. ruj. 2025. 12:14
Swiss President Karin Keller-Sutter
John MACDOUGALL / AFP

Švicarska predsjednica Karin Keller-Sutter dolazi u utorak u službeni posjet Hrvatskoj, najavljeno je s Pantovčaka.

Oglas

Karin Keller-Sutter će sa svojim domaćinom Zoranom Milanovićem razgovarati o unapređenju bilateralnih odnosa Švicarske i Hrvatske, uključujući i gospodarsku suradnju, ali i o aktualnim međunarodnim temama kao što su politička situacija u jugoistočnoj Europi, odnosi Švicarske i Europske unije te globalne sigurnosne teme.

Tijekom službenog boravka u Zagrebu švicarska predsjednica planira se sastati i s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem

Hrvatska i Švicarska imaju jako dobre bilateralne odnose koji su intenzivni i na najvišoj razini, kazali su iz Milanovićeva ureda. On je službeno posjetio Švicarsku u travnju 2022. godine. 

Robna razmjena između Hrvatske i Švicarske raste iz godine u godinu. Prema podacima DZS-a, ona je prošle godina iznosila ukupno 557 milijuna eura pri čemu je hrvatski izvoz u Švicarsku bio veći od uvoza.

Dobrim odnosima pridonosi i činjenica što u Švicarskoj živi i veliki broj Hrvata. Službene statistike pokazuju kako u Švicarskoj živi preko 60 tisuća građana s hrvatskim ili dvojnim državljanstvom, a procjenjuje se kako je broj građana hrvatskog porijekla oko 100 tisuća.

Teme
Hrvatska Karin Keller-Sutter Zoran Milanović Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ