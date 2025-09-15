Karin Keller-Sutter će sa svojim domaćinom Zoranom Milanovićem razgovarati o unapređenju bilateralnih odnosa Švicarske i Hrvatske, uključujući i gospodarsku suradnju, ali i o aktualnim međunarodnim temama kao što su politička situacija u jugoistočnoj Europi, odnosi Švicarske i Europske unije te globalne sigurnosne teme.