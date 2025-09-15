Švicarska predsjednica Karin Keller-Sutter dolazi u utorak u službeni posjet Hrvatskoj, najavljeno je s Pantovčaka.
Karin Keller-Sutter će sa svojim domaćinom Zoranom Milanovićem razgovarati o unapređenju bilateralnih odnosa Švicarske i Hrvatske, uključujući i gospodarsku suradnju, ali i o aktualnim međunarodnim temama kao što su politička situacija u jugoistočnoj Europi, odnosi Švicarske i Europske unije te globalne sigurnosne teme.
Tijekom službenog boravka u Zagrebu švicarska predsjednica planira se sastati i s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem.
Hrvatska i Švicarska imaju jako dobre bilateralne odnose koji su intenzivni i na najvišoj razini, kazali su iz Milanovićeva ureda. On je službeno posjetio Švicarsku u travnju 2022. godine.
Robna razmjena između Hrvatske i Švicarske raste iz godine u godinu. Prema podacima DZS-a, ona je prošle godina iznosila ukupno 557 milijuna eura pri čemu je hrvatski izvoz u Švicarsku bio veći od uvoza.
Dobrim odnosima pridonosi i činjenica što u Švicarskoj živi i veliki broj Hrvata. Službene statistike pokazuju kako u Švicarskoj živi preko 60 tisuća građana s hrvatskim ili dvojnim državljanstvom, a procjenjuje se kako je broj građana hrvatskog porijekla oko 100 tisuća.
