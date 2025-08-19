Švicarska Putinu nudi imunitet ako dođe na mirovnu konferenciju

Francuski predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogućnost da se mirovni samit između Vladimira Putina i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskija održi u Europi, a "to bi bila jedna od neutralnih zemalja, stoga moguće i Švicarska". Dodaje da se on zalaže da to bude Ženeva, inače i europsko sjedište UN-a.