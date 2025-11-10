Pupovac najavio kad će objaviti odluku o izložbi u Vukovaru: "Nećemo izgubiti zrelost ni razum"

"Ne znamo mi koja je njegova uloga do kraja kada je posrijedi memorandum. Koliko nacionalista ima u ovoj zemlji? U ovoj politici? U ovoj kulturi? Što ćemo? Sve njihove knjige, umjetnička djela, sve njihove slikare sada gledati zbog toga što su bili nacionalisti? Ova država je nastala iz nacionalističkog nastajanja. Nemam se potrebu ispričati, ali imam potrebu voditi računa o tome kako možemo umanjiti štetu koja nastaje. Koja je nastala prije nego što je itko znao o kome je riječ. Nisu navijači u Splitu i Zagrebu došli zbog toga što ih je smetao memorandum, nego Kulturni centar i naši događaji", rekao je Pupovac.