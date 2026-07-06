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MIRKO ŠKARICA

Predsjednik suda u Šibeniku zbog ubojstva u Drnišu podnio zahtjev za razrješenje

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Hina
|
06. srp. 2026. 15:57
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sudnica
Pexels

Sudac Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenje s funkcije predsjednika Općinskog suda u Šibeniku Državnom sudbenom vijeću (DSV), potvrdio je za Hinu sudac Marko Spahija, zamjenik glasnogovornice šibenskom Općinskog suda.

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Posljedica je to provedenog nadzora Vrhovnog suda u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca.

Nadzor je proveden jer u odnosu na Aleksića više od dvije godine nije poduzeta nijedna sudska radnja u vezi s optužnicom za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja iz 2023. godine. Aleksić je 1994. već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević.

Vrhovni sud je u svom izvješću okrivio predsjednika Općinskog suda u Šibeniku Mirka Škaricu za utvrđene propuste, ponajprije za nebrigu o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta i neaktivnosti sudaca.

DSV će odlučivat će o zahtjevu suca Škarice u skladu sa Zakonom o Državnom sudbenom vijeću, kazao je Spahija.

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Teme
drniš kristijan aleksić mirko škarica sudac

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